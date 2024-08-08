Астанчанин лишился свободы за сделки с криптовалютой

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он заработал более 600 млн тенге при обороте цифровых активов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Астанчанин осужден за незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере по криптовалюте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны

А. обвинялся в незаконном безнесе, с извлечением дохода в особо крупном размере (п. 2 ч. 2 ст. 214) УК). Обвиняемый занимался оборотом цифровых активов без лицензии. В период с сентября 2022 года по февраль 2024 года приобрел криптовалюту USDT на сумму 615 375 063 тенге. В дальнейшем он использовал валюту в оборотной деятельности обменного пункта, из чего получил доход в особо крупном размере, что является незаконной деятельностью.

Санкция ч. 2 ст. 214 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничения свободы на срок до 5, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, судом признано наличие малолетних детей.

Суд признал А. виновным и осужден к 2 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов, сроком на 5 лет.

Незаконно извлеченный доход в размере 615 375 063 тенге взыскан с подсудимого, а также госпошлина в размере 3% от взысканной суммы в доход государства.

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