«Алматы – золотая колыбель нашей независимости, благословенная земля творческой молодежи. В истории нашей страны Алматы стал духовным центром не только казахского народа, но и всего тюркского мира, он яв­ляется опорой нашей национальной культуры», – отметил Глава государства.

Далее в обращении лидер Казахстана говорил о том, как и почему Алматы стал площадкой для молодежного содружества, объединяя тюркские государства, определяя политическую будущность региона.

«Единство наших юных поколений – залог прочного фундамен­та и перспектив тюркского мира. Казахстан неизменно поддерживает добрые инициативы братских народов. Мы придаем­ особое значение укреплению всестороннего сот­рудничества между нашими странами. Проведение Всемирных игр кочевников в Астане, объявление Актау Культурной столицей тюркского мира, а Алматы – Молодежной столицей тюркского мира являются яркими тому примерами», – говорил Касым-Жомарт Токаев.

Выбор Алматы молодежной столицей 2025 года имеет ряд очевидных обоснований. В городе проживает свыше 712 тыс. молодых людей, что составляет практически треть его населения. И это активная, деятельная, влиятельная сила, обеспеченная поддержкой государства. Алматы – центр бизнеса, инноваций, а значит, и больших возможностей для самореализации. Здесь сформировалась культура межнациональных отношений, дружеского приятия и взаимодействия, одним из примеров которого является объединение молодых лидеров тюркских стран.

Несомненно и то, что признание положения Алматы символично не только для Казахстана, оно имеет значение для самой Организации тюркских государств. Эксперты, оценившие прак­тические смыслы присвоения казахстанскому мегаполису «молодежного» титула, называли несколько ключевых факторов.

Так, аналитики считают, что Алматы, становясь точкой притяжения для молодых, формируется­ как центр демографической и экономической активности региона. И для Казахстана, обладающего одним из самых значительных ресурсных и человеческих потенциалов, это возможность задавать тон в выборе стратегий регионального развития.

Наша страна уверенно занимает влия­тельные позиции в процессах интеграции, и сферы молодежной политики, модернизации, инноваций представляются наиболее благодатными для лидерства и установления стандартов.

И, наконец, новые идеологические концепты Казахстана во внутриполитическом устройстве, в том числе курс на меритократию – компетентность и профессионализацию власти, – откликаются и в масштабах региональной политики.Традиционные форумы молодых лидеров становятся площадкой для формирования новых элит тюркского мира, и Казахстан занимает в этом клубе свое место.

Участие казахстанской молодежи в общественно-политичес­кой, экономической, социальной жизни страны обеспечено большим арсеналом инструментов. Среди них образовательные программы, квоты в Мажилис и маслихаты, поддержка предпринимательства и волонтерства, трудовые практики, Президентский молодежный кадровый резерв и многое другое. В совокупности эта система представляет собой так называемые контро­лируемые социальные лифты.

Казахстанская модель содержит готовые решения для массового вовлечения и создания реальных возможностей для роста и развития грядущего поколения. И она доступна и открыта для соседей по региону. Казахстан заявляет о своих возможностях стать региональным образовательным центром. И уже сегодня в вузах страны обучаются более 31 тыс. иностранных студентов. Юноши и девушки из соседних республик не только получают казахстанский диплом об образовании, здесь формируются их навыки управленцев и будущих лидеров мнений, которые совсем скоро будут определять политику своего времени.

Переходящий статус «Молодежная столица Организации тюркских государств» – не столько символический жест признания достижений одного города, а больше проверка на эффективность и выстроенность государственной сис­темы взаимодействия с молодежью.

В акимате Алматы сложившийся формат молодежной политики называют экосистемой поддержки, подразумевая весь комплекс задач: от первых шагов в карьере до реализации амбициозных проектов. Молодежь имеет доступ к бесплатным курсам, вакансиям и карьерным консультациям. В 11 городских комьюнити-центрах молодые люди получают юридическую, психологичес­кую, профориентационную помощь. В доступе институциональные формы поддержки – от грантов до менторских программ.

Вопросы вовлеченности ре­шаются через культурное и граж­данское участие, где, кроме событийных кампаний – фестивалей, документальных проектов, кинопоказов, – сложились традиция масштабного волонтерства и экологическая культура. Одна только республиканская акция «Таза Қазақстан» в этом году привлекла более 35 тыс. молодых алматинцев, волонтерская деятельность объединяет свыше 50 тыс. добровольцев.

Главным достижением во взаи­модействии с новым поколением­ в управлении молодежной политики горакимата называют то, что в Алматы молодежь не только развивается, но и влияет­ на формирование городской повестки. Вовлечение требует реального участия молодежи в принятии решений. Такой запрос обеспечивают эффективные молодежные советы при акиматах, связь с неправительст­венными организациями, общественные форумы и дискуссионные площадки, доступная обратная связь, в том числе в виде цифровых платформ, студенческие инициативы.

В мегаполисе, где каждый третий житель – представитель молодежи, его стиль, характер, ритм жизни задаются энергией молодых. И не считаться с этим невозможно. Молодежной столицей Алматы стал в том чис­ле потому, что благодаря их креативным идеям, смелым инициативам, живому заинтересованному участию он становится новаторским, устойчивым, дружественным миру городом.