Давка детей в одной из школ в Актау напугала родителей - ВИДЕО

Образование
102
Венера Баталова
корреспондент

Столпотворение школьников в Актау попало в объектив камеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Фото: кадр из видео

По словам родителей учеников средней школы №19 Актау, администрацией образовательного учреждения были введены странные правила, по которым детей, обучающихся во вторую смену, заставляют стоять на улице до начала занятий.

«Мне дочка постоянно говорила, что протолкнуться в школу невозможно на входе, потому что их только за 5 минут до начала урока запускают. Я решила сходить и проверить. Действительно. Все стоят на улице, пока им не скажут заходить. А потом сотни детей пытаются протиснуться в двери, чтобы успеть в кабинеты. Я спросила на вахте, почему так происходит, и мне ответили, что это распоряжение директора», - рассказала одна из матерей.

В городском отделе образования сообщили, что взяли ситуацию под контроль. Несмотря на то, что родители настаивают на том, что подобное происходит ежедневно, в администрации школы заявили, что сегодняшний инцидент носил разовый характер.

«В 13:45 часов в школе проводилось собрание, в связи с чем дежурный учитель не смог вовремя спуститься. В  это время на входе произошло столпотворение. В школе имеются 3 блока и отдельный вход в каждый. Сегодняшняя ситуация произошла лишь в одном блоке. Ежедневно дежурство контролируется. В связи с данной ситуацией ответственным было дано предупреждение», - сообщили в отделе образования.

#Актау #ученики #вторая смена #давка в школе

Популярное

Все
В Атырау появится дендрологический парк
Первые стрельбы, первые победители
Более полумиллиона гостей за две недели принял Казахстан
Центр бизнес-отношений в киноиндустрии СНГ постепенно переносится в Казахстан
Дать работу местным кадрам
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
АО «МРЭК» завершило ремонтную кампанию со стопроцентным результатом
В области Жетысу две гидроэлектростанции построят на реке Баскан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Ученые и садоводы-практики ищут возможности для увеличения числа садов с алматинским апортом
В Кызылорде проходит праздничный марафон, посвященный Дню города
С начала года в ЗКО в собственность государства возвращено около 63 тыс. га сельскохозяйственных земель
Alstom: от тягового трансформатора до электровоза
Ключ к устойчивому развитию
Аральских учителей вызвали на ковер
Ядерные реакторы поколения III+ имеют высочайшую степень защиты
В Астане проходит выставка работ знаменитого скульптора
Конфеты с «сюрпризом» пытались передать на зону
Театр им. Райымбека Сейтметова открыл XXV юбилейный сезон
На фестивале DosStar представили интернациональную постановку «Принцессы цирка»
Труба пока не готова
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Солнце – это тоже ядерный реактор
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Париже
Нацбанк объявил о продаже коллекционных монет WORLD PAINTING
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства

Читайте также

Международная конференция WALS-2024 стартовала в Астане
Современная школа открылась в Семее
Повысить престиж колледжей
Родительские собрания на важную тему проведут во всех школа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]