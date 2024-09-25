Давка детей в одной из школ в Актау напугала родителей - ВИДЕО

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По словам родителей учеников средней школы №19 Актау, администрацией образовательного учреждения были введены странные правила, по которым детей, обучающихся во вторую смену, заставляют стоять на улице до начала занятий.

«Мне дочка постоянно говорила, что протолкнуться в школу невозможно на входе, потому что их только за 5 минут до начала урока запускают. Я решила сходить и проверить. Действительно. Все стоят на улице, пока им не скажут заходить. А потом сотни детей пытаются протиснуться в двери, чтобы успеть в кабинеты. Я спросила на вахте, почему так происходит, и мне ответили, что это распоряжение директора», - рассказала одна из матерей.

В городском отделе образования сообщили, что взяли ситуацию под контроль. Несмотря на то, что родители настаивают на том, что подобное происходит ежедневно, в администрации школы заявили, что сегодняшний инцидент носил разовый характер.