Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент

Символы идентичности

В период глобальной турбулентности это словосочетание приобретает особый смысл, определяется который не столько разметкой госграницы, сколько единообразием взглядов на настоящее и будущее страны. В этом контексте поездки Касым-Жомарта Токаева по регионам Казахстана стали ключевой идеологемой отечественной информационной повестки наступившей осени.

Рабочая поездка Президента – всегда большое событие для региона, возможность высказаться, получить ответы на волнующие вопросы из первых уст, заручиться поддержкой на самом высоком уровне. Но этот политический год – особый: на фоне глобальных изменений меняется и политическая система Казахстана, начинается новый электоральный период.

Каждое свое выступление в ходе поездок по регионам Глава государства начинает с обращения в первую очередь к уникальным особенностям каждой области и ее проблемам, а затем переходит к общенациональным вопросам и международной повестке. Таким образом, в месседжах казахстанского Президента содержится не только программное видение тех или иных направлений по укреплению экономики, но и контуры общего развития Казахстана.

Сильные регионы – сильный Казахстан. Этот слоган хоть и не нов, но, можно сказать, фундаментально обновлен. С жителями каждой области Глава государства говорит так, будто он сам много лет прожил среди них. Такое внимание и понимание идентификационных запросов придает диалогу не только конструктивизм, но и душевность.

Так, в Туркестане Касым-Жомарт Кемелевич дал поручение Правительству предоставить этому древнему городу новый статус духовно-исторической столицы Казахстана. Для южных регионов инвестиции в Туркестан уже обернулись ощутимым ростом благосостояния.

Другим важным событием рабочей поездки в Туркестан стал ответ многим казах­станцам по вопросам миграции российских релокантов. Вопрос тонкий и деликатный, поэтому не случайно разговор о нем зашел именно в этом древнем духовном центре нации.

– Надо заметить, что подавляющее большинство рядовых казахстанцев разде­ляет убеждение Президента в важности и нужности умения помогать нуждающимся, особенно когда речь идет о соседях, – отмечает казахстанский политолог и востоковед Адиль Каукенов. – Государственные органы также сумели правильно отреагировать на слова Президента, организовав отдельные ЦОНы для регистрации и обеспечения ИИН прибывших релокантов, а также наладив понятную и удобную систему учета иностранцев. Это уже дало свои плоды, к казахстанским дип­ломатическим представительствам россияне приносят в знак благодарности цветы.

В Семее Касым-Жомарт Токаев, обратившись к жителям города, поделился планами Правительства сделать его одним из динамичных полюсов развития страны. Тем более что город и вновь созданная Абайская область имеют достаточный для этого потенциал. Ядром же работы становятся такие ценности, как высокая культура, передовые знания и честный труд.

Гражданское сообщество Шымкента тоже получило ответы на главный вопрос: как будет выглядеть Справедливый Казахстан? «Этот концепт постепенно обрастает конкретным содержанием и станет с высокой вероятностью основным в президентской программе Касым-Жомарта Токаева, – пишет в своем телеграм-канале аналитик Никита Шаталов. – Сейчас основная задача Главы государства заключается в том, чтобы пересобрать единство в стране. Не под крылом лидера, но под лозунгом «мы разные, но равные» – у нас одна родина, одно гражданство, одни цели».

Как доказательство верности этого посыла – вчерашний разговор о главном с жителями Карагандинской области. О главном для экономики Караганды, которая призвана задать индустриальный импульс всей стране, и главном для каждого человека – мире, стабильности и единстве.

– Убежден, что простым, но самым главным «маркером», можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он, по сути, демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность, – отметил Президент страны.

И каждый казахстанец почувствовал ту самую гордость за свою страну, независимо от того, в каком регионе он живет.

Наконец, в Павлодарской области Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью сообщил, что пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Часть этих сил уже высказалась в поддержку кандидатуры действующего Главы государства.

Как отмечает директор Инсти­тута евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, Глава государства последователен в своих намерениях демонополизировать политическую систему и сформировать открытую конкурент­ную политическую среду. Как Президент он не должен отдавать предпочтение тому или иному общественно-политическому субъекту.

– К примеру, если бы он вновь выдвинулся от партии «Amanat», то поделился бы с ней своим политическим и имиджевым капиталом. Тогда бывший «Nur Otan» на выборах в Мажилис и маслихаты в 2023 году вновь получил бы электоральное преимущество.

В сознании консервативного избирателя сработала бы стандартная установка – «голосовать за президентскую партию». Теперь же шансы уравниваются. К тому же фактор беспартийности президента не имел бы смысла. Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент. В то же время выдвижение от какого-то одного республиканского общественного объединения несло бы риски присоединения его негативного бэкграунда к персональному электоральному образу Касым-Жомарта Токаева, – подчеркивает эксперт.