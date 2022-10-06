Политика
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Юлия Полонская

Символы идентичности

В период глобальной турбулентности это словосочетание приобретает особый смысл, определяется который не столько разметкой госграницы, сколько единообразием взглядов на настоящее и будущее страны. В этом контексте поездки Касым-Жомарта Токаева по регионам Казахстана стали ключевой идеологемой отечественной информационной повестки наступившей осени.

Рабочая поездка Президента – всегда большое событие для региона, возможность высказаться, получить ответы на волнующие вопросы из первых уст, заручиться поддержкой на самом высоком уровне. Но этот политический год – особый: на фоне глобальных изменений меняется и политическая система Казахстана, начинается новый электоральный период.

Каждое свое выступление в ходе поездок по регионам Глава государства начинает с обращения в первую очередь к уникальным особенностям каждой области и ее проблемам, а затем переходит к общенациональным вопросам и международной повестке. Таким образом, в месседжах казахстанского Президента содержится не только программное видение тех или иных направлений по укреплению экономики, но и контуры общего развития Казахстана.

Сильные регионы – сильный Казахстан. Этот слоган хоть и не нов, но, можно сказать, фундаментально обновлен. С жителями каждой области Глава государства говорит так, будто он сам много лет прожил среди них. Такое внимание и понимание идентификационных запросов придает диалогу не только конструктивизм, но и душевность.

Так, в Туркестане Касым-Жомарт Кемелевич дал поручение Правительству предоставить этому древнему городу новый статус духовно-исторической столицы Казахстана. Для южных регионов инвестиции в Туркестан уже обернулись ощутимым ростом благосостояния.

Другим важным событием рабочей поездки в Туркестан стал ответ многим казах­станцам по вопросам миграции российских релокантов. Вопрос тонкий и деликатный, поэтому не случайно разговор о нем зашел именно в этом древнем духовном центре нации.

– Надо заметить, что подавляющее большинство рядовых казахстанцев разде­ляет убеждение Президента в важности и нужности умения помогать нуждающимся, особенно когда речь идет о соседях, – отмечает казахстанский политолог и востоковед Адиль Каукенов. – Государственные органы также сумели правильно отреагировать на слова Президента, организовав отдельные ЦОНы для регистрации и обеспечения ИИН прибывших релокантов, а также наладив понятную и удобную систему учета иностранцев. Это уже дало свои плоды, к казахстанским дип­ломатическим представительствам россияне приносят в знак благодарности цветы.

В Семее Касым-Жомарт Токаев, обратившись к жителям города, поделился планами Правительства сделать его одним из динамичных полюсов развития страны. Тем более что город и вновь созданная Абайская область имеют достаточный для этого потенциал. Ядром же работы становятся такие ценности, как высокая культура, передовые знания и честный труд.

Гражданское сообщество Шымкента тоже получило ответы на главный вопрос: как будет выглядеть Справедливый Казахстан? «Этот концепт постепенно обрастает конкретным содержанием и станет с высокой вероятностью основным в президентской программе Касым-Жомарта Токаева, – пишет в своем телеграм-канале аналитик Никита Шаталов. – Сейчас основная задача Главы государства заключается в том, чтобы пересобрать единство в стране. Не под крылом лидера, но под лозунгом «мы разные, но равные» – у нас одна родина, одно гражданство, одни цели».

Как доказательство верности этого посыла – вчерашний разговор о главном с жителями Карагандинской области. О главном для экономики Караганды, которая призвана задать индустриальный импульс всей стране, и главном для каждого человека – мире, стабильности и единстве.

– Убежден, что простым, но самым главным «маркером», можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он, по сути, демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность, – отметил Президент страны.

И каждый казахстанец почувствовал ту самую гордость за свою страну, независимо от того, в каком регионе он живет.

Наконец, в Павлодарской области Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью сообщил, что пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Часть этих сил уже высказалась в поддержку кандидатуры действующего Главы государства.

Как отмечает директор Инсти­тута евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, Глава государства последователен в своих намерениях демонополизировать политическую систему и сформировать открытую конкурент­ную политическую среду. Как Президент он не должен отдавать предпочтение тому или иному общественно-политическому субъекту.

– К примеру, если бы он вновь выдвинулся от партии «Amanat», то поделился бы с ней своим политическим и имиджевым капиталом. Тогда бывший «Nur Otan» на выборах в Мажилис и маслихаты в 2023 году вновь получил бы электоральное преимущество.

В сознании консервативного избирателя сработала бы стандартная установка – «голосовать за президентскую партию». Теперь же шансы уравниваются. К тому же фактор беспартийности президента не имел бы смысла. Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент. В то же время выдвижение от какого-то одного республиканского общественного объединения несло бы риски присоединения его негативного бэкграунда к персональному электоральному образу Касым-Жомарта Токаева, – подчеркивает эксперт.

Популярное

Все
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Почему надо говорить про единство?
Повелители музыки
На кортах Астаны
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Смаилов и Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Переработку шерсти по итальянским технологиям запустят в Актобе
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Компромисс между художником и властью
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Президент , Политика , Общество
Ряд общественных организаций выдвинул Токаева кандидатом в …
Президент , Политика
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организ…
Международное сотрудничество , Политика
Посла России пригласили на беседу в МИД РК после требования…
Международное сотрудничество , Политика
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]