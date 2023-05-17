Стрельба разбудила спящих жителей Актау

Полиция разыскивает хулиганов, устроивших ночную стрельбу в городе Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

16 мая в 00:37 на пульт 102 поступил вызов о неизвестных, которые произвели несколько выстрелов в 16 микрорайоне Актау.

Следственно-оперативная группа тут же выехала на место происшествия, где изъяла огнестрельные гильзы.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции по части 3 уголовной статьи «Хулиганство».

Иная информация в интересах следствия не разглашается», – сообщили в полиции.