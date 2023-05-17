Стрельба разбудила спящих жителей Актау
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Полиция разыскивает хулиганов, устроивших ночную стрельбу в городе Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
16 мая в 00:37 на пульт 102 поступил вызов о неизвестных, которые произвели несколько выстрелов в 16 микрорайоне Актау.
Следственно-оперативная группа тут же выехала на место происшествия, где изъяла огнестрельные гильзы.
«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции по части 3 уголовной статьи «Хулиганство».
Иная информация в интересах следствия не разглашается», – сообщили в полиции.