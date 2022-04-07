Жамбылские полицейские задержали подозреваемого, открывшего стрельбу в кафе Discovery в Таразе 25 февраля 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

7 апреля сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области задержали подозреваемого, открывшего стрельбу по двум жителям 25 февраля 2022 года в кафе Discovery.

«36-летний житель города Тараза, который находился в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24, частью 1 статьи 99 УК РК, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан сотрудниками полиции в городе Алматы», – рассказали подробности в полиции.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Тараза.

Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, 25 февраля 2022 года в кафе Discovery, расположенном по проспекту Абая в городе Таразе, между неустановленными лицами произошла перестрелка. Два человека были доставлены в больницу.



Видео инцидента попало в социальные сети.