"Строительство сети – это не одноразовое вложение" – сотовые операторы

Общество, Технологии, Гаджеты
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Строительство сетей и расширение географии покрытия, переход на новое поколение связи, поддержание работы каждой введенной в эксплуатацию базовой станции требуют постоянных вложений, говорят участники рынка сотовой связи, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций операторы сотовой связи подчеркнули, что строительство сети – это не одноразовое вложение, а расходы на поддержание работы каждой уже введенной в эксплуатацию базовой станции.

Так, по данным главного исполнительного директора «Beeline Казахстан» Евгения Настрадина, с 2020 по 2023 год капитальные расходы компании составили более 200 млрд тенге. За 5 лет количество базовых станций выросло на 90%, а команда, которая обслуживает всю техническую инфраструктуру, увеличилась на 40%.

«Мы как телеком оператор понимаем, что наша работа напрямую влияет на комфортность жизни абонента. Поэтому не перестаем инвестировать деньги в улучшение покрытия. Ежегодно мы строим и модернизируем тысячи базовых станций – например, из 450 тысяч элементов мобильной сети в этом году мы заменили и обновили 90 тысяч. Мы готовы строить и инвестировать еще больше, чтобы наши абоненты были довольны качеством», – заверил он.

Для обеспечения текущих позиций и дальнейшего роста мобильные операторы постоянно вкладывают инвестиции. Это касается как строительства и расширения географии покрытия, так и перехода на новое поколение связи – 5G.

Так, у Tele2/Altel наблюдается постоянный прирост капитальных затрат – инвестиции в сеть с 2020 по июнь 2023 года составили 206 млрд тенге. Большой рост ожидается и в текущем году, он объясняется как развитием сетей 5G (компания уже в 10 городах страны начала строить сети пятого поколения), так и модернизацией 4G.

Вместе с тем с начала пандемии коронавируса в 2020 году капитальные затраты Kcell растут в среднем на 30% ежегодно.

«Мы осознаем большую социальную ответственность, являясь стратегической сферой для нашей страны. Мы понимаем, что дальнейшее развитие экономики, рост благосостояния людей, дальнейшее развитие сервисов и услуг, которые облегчают жизнь во всех аспектах, полностью зависят от того, какую инфраструктуру построят операторы – с учетом стремительной динамики развития новых технологий. Я уверен, что текущая синергия между профессиональным регулятором и мощной отраслевой экспертизой казахстанских операторов позволят в кратчайшие сроки преодолеть текущие вызовы и достичь мирового технологического лидерства Казахстана», – отметил председатель правления АО «Кселл» Асхат Узбеков.

По словам операторов, в среднем для поддержания бесперебойной работы сети операторы совокупно тратят более 70 млрд тенге ежегодно. В эти расходы входят аренда, трансмиссия, ремонтные работы и электроэнергия, подорожавшая с 1-го квартала 2022 по 2-й квартал 2023 года почти на 27%.

«Себестоимость сети растет ежегодно, как из-за инфляции (ее суммарный уровень за 5 лет составил 55%) и роста тарифов на электроэнергию, так и из-за курсовых колебаний, ведь всё оборудование покупается в иностранной валюте», – заключили спикеры.  

#сотовые операторы #5G #сотовая связь

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