Строительство железной ветки в Афганистане возобновила казахстанская компания

Международное сотрудничество
7

Реализация проекта позволит расширить торговые связи Афганистана с государствами Центральной Азии, Казахстаном и Китаем, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД Казахстана

Управлением железных дорог Афганистана (Afghanistan Railway Authority) и казахстанской компанией «Integra Construction» подписан контракт на возобновление работ по строительству железнодорожной ветки на участке от станции Розанак до станции Рабаттарьян (43 километра), сообщает МИД Казахстана.

Строительство железнодорожной ветки в Кабуле планируется завершить в мае 2025 года.

Участок является важной частью железнодорожной магистрали Хаф (Иран) – Герат (Афганистан) – 191 км., которая свяжет две эти страны, с перспективами выхода Афганистана на порт Чах-Бахар, а через нее – с Индией.

«Реализация проекта и последующее строительство «сухого порта» в Герате имеют также важное значение для расширения торговых связей Афганистана с государствами Центральной Азии, Казахстаном и Китаем, а также использования транзитного потенциала Афганистана и Ирана», – отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

#Афганистан #Центральная Азия #железная дорога

Популярное

Все
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Спорт споткнулся о тендер?
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Генсек ООН: конфликт вокруг Израиля может перейти на Ливан
20 овец попали под грузовой поезд в СКО
35 тыс. саксаулов посадят для защиты засыпаемого песками аула в Актюбинской области
В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе добавят пять новых видов спорта
Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ОАЭ в сфере цифровизации госуправления
По итогам недели тенге укрепился к доллару и евро и ослаб к рублю
Транспортная прокуратура пресекла незаконные действия фискалов в отношении бизнесменов
Завод по производству «Кока-колы» может появиться в Актобе
Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана
В Иране заверили, что не будут наказывать Роналду 99 ударами плетью
«Барыс» разгромно проиграл лидеру КХЛ
Женщине собрали новую челюсть из костей голени в Караганде
Казахстан не случайно находится на текущем месте в таблице – тренер Дании
Во Франции эвакуированы Лувр, Версальский дворец и Лионский вокзал
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совб…
Над Афинами взвился флаг Казахстана
Перестраховочная компания создается в ЕАЭС
Мажилис утвердил проведение в Астане третьей сессии Европей…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]