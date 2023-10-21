Строительство железной ветки в Афганистане возобновила казахстанская компания

Фото: МИД Казахстана

Управлением железных дорог Афганистана (Afghanistan Railway Authority) и казахстанской компанией «Integra Construction» подписан контракт на возобновление работ по строительству железнодорожной ветки на участке от станции Розанак до станции Рабаттарьян (43 километра), сообщает МИД Казахстана.

Строительство железнодорожной ветки в Кабуле планируется завершить в мае 2025 года.

Участок является важной частью железнодорожной магистрали Хаф (Иран) – Герат (Афганистан) – 191 км., которая свяжет две эти страны, с перспективами выхода Афганистана на порт Чах-Бахар, а через нее – с Индией.

«Реализация проекта и последующее строительство «сухого порта» в Герате имеют также важное значение для расширения торговых связей Афганистана с государствами Центральной Азии, Казахстаном и Китаем, а также использования транзитного потенциала Афганистана и Ирана», – отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.