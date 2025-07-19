В Рио-де-Жанейро состоялся Форум СМИ и аналитических центров БРИКС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Службу Центральных Коммуникаций
В работе мероприятия приняли участие представители ведущих медиаструктур, государственных ведомств, научных и деловых кругов.
На площадке Форума состоялась встреча директора Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан Аскара Умарова с генеральным директором китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа. Стороны обсудили вопросы углубления двустороннего медиасотрудничества, а также подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям.
Китайская сторона высоко оценила вклад Казахстана в развитие информационного взаимодействия.
Кроме того, в рамках Форума Аскар Умаров провел ряд встреч с коллегами из государственных ведомств и аналитических центров стран Латинской Америки и Азии.