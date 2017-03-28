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​«Сәтті сапар» для транзитника
Асель Муканова

Этого позволит добиться информационная система «Сәтті сапар», внедрение которой начато в пилотном режиме Министерством по инвестициям и развитию РК.

В Послании Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» говорится, что для полного раскрытия транзитного и транспортного потенциала страны нужны координация с соседними странами, обеспечение свободы транзита грузов, создание и модернизация транспортных коридоров. Особое внимание уделяется управлению транспортной инфраструктурой, устранению административных барьеров и повышению уровня сервиса.

– Ежегодно транзитом через нашу респуб­лику следуют порядка 80 тысяч автотранс­портных средств. Для них на добровольной основе предлагается предварительно зарегистрировать планируемый проезд через веб-портал sattisapar.gov.kz с указанием пунктов пропуска, маршрута, номера разрешения и данных автотранспортного средства, – говорит главный эксперт ситуационного центра Комитета транспорта МИР РК Ерлан Янабаев. – Система проверяет данные, присваивает уникальный номер и в электронном виде регистрирует сведения. Перевозчику при проверке на посту транспортного контроля достаточно предъявить распечатанный документ и транзитный бланк разрешения, если таковой необходим. Наши сотрудники в информационной системе проверяют данные и ставят электронную отметку о проезде.

Раньше такая проверка занимала порядка 20 минут, причем осуществлялась на каждом посту. Например, на линиях Хоргос – Актобе – Мартук, Западная Европа – Западный Китай таких постов 7. Теперь же инспектору достаточно пары минут, а водителю даже не нужно выходить из машины.

Всего в Казахстане 4 стационарных и 37 передвижных постов транспортного контроля, и все последующие на пути транзитника посты будут в режиме онлайн «видеть» отметку о проезде, которая также приходит в учетную запись перевозчика. Таким образом исключается физический контакт, улучшается сервис и сокращается время в пути.

По словам Ерлана Янабаева, при внедрении системы был изучен мировой опыт предварительного информирования и адаптирован под наши реалии. Запуск системы занял 1,5 месяца. Перевозчики из 9 стран – Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Украины, Германии и Испании – уже зарегистрированы в системе, двое из них запланировали 8 своих проездов.

Регистрация в системе занимает всего несколько минут, нужно заполнить 10 полей. Для широкого информирования от лица министерства были направлены соответствующие письма через дипломатические каналы в уполномоченные органы других стран. Также вся информация о «Сәтті сапар» размещена на сайте комитета и на передвижных постах контроля.

В последующем в информационной системе планируется регистрация перевозчиков, осуществляющих экспортно-импортные перевозки, а также осуществление регистрации через мобильное приложение. В перспективе каждый перевозчик, воспользовавшийся новой онлайн-услугой, будет иметь возможность оценить уровень удовлетворенности качеством ее предоставления.

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