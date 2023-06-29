Студенческая сборная команда Казахстана примет участие во Всемирной летней Универсиаде

Студенческая сборная команда Казахстана примет участие в XXXI Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет с 28 июля по 8 августа 2023 года в городе Чэнду (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба МНВО РК

По информации МНВО, спортивная студенческая команда Казахстана примет участие в состязаниях по 10 видам спорта: стрельба из лука, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, дзюдо, плавание, настольный теннис, таеквондо, стрельба пулевая, ушу.

В казахстанскую делегацию вошли 116 человек, в том числе 90 спортсменов, 20 тренеров, 6 представителей штаба и медицинских сотрудников.

«В состав сборной РК включены спортсмены, завоевавшие призовые места на XII Универсиаде РК по таким видам спорта, как дзюдо, таеквондо, плавание, настольный теннис и легкая атлетика. Участники, выступающие в соревнованиях по гимнастике, стрельбе из лука, фехтованию, пулевой стрельбе и ушу, завоевали путевки на Всемирную Универсиаду на республиканских и международных отборочных турнирах и чемпионатах», – добавили в министерстве.

Для участия в Универсиаде в Китае из республиканского бюджета выделено 244 млн тенге, которые предусмотрены только для участников делегации. Сотрудники государственных органов не являются членами делегации, подчеркнули в ведомстве.