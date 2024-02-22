Студенческие центры Business Startup создали в казахстанских колледжах

На сегодня они функционируют на базе 20 учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, для создания благоприятной среды и получения знаний о предпринимательстве, бизнес-планировании и развитии стартапов на базе казахстанских колледжей с прошлого года открываются студенческие центры Business Startup.

— Это важный шаг в развитии предпринимательства среди молодежи и поддержке студентов, желающих осуществить свои бизнес-идеи. Они обучаются различным навыкам в этой сфере у опытных менторов. Также проводятся стартап-конкурсы, где студенты могут не только презентовать свои идеи, но и получить дополнительную поддержку в их реализации, — поделилась и.о. директора департамента технического и профессионального образования Акзира Касымова.

В ведомстве добавили, что по плану до 2028 года в колледжах страны будет создано 100 подобных центров. 97 учебных заведений уже реализуют товары собственного производства, что дает им возможность самостоятельно зарабатывать.