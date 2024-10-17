Студентка из Приаралья создала образовательный MVP-сайт Qazaq comics

фото из личного архива Айданы Едилбеккызы

Девятнадцатилетняя студентка 3-го курса Кызылординского университета им. Коркыта-ата Айдана Едилбеккызы ставит перед собой сегодня вполне четкую задачу:

– Моя главная цель – окончить университет с приличным набором не только теоретических знаний, но и практических навыков.

Айдана Едилбеккызы родом из поселка Айтеке-би, что в Казалинском районе. Окончив школу-лицей на отлично, она поступила в университет, выбрав специальность «подготовка учителей казахского языка и литературы». И уже на 2-м курсе занялась научными проектами. Благо попала в такую среду, где всячески способствуют развитию студенческих инноваций.

– Второй курс для меня выдался плодотворным. На уроке «Теория и практика академического письма» я научилась писать научные проек­ты. При выборе темы исследовательской работы ориентировалась на оригинальность. То и получила: тема моего проекта – «Преподавание казахской литературы через комиксы», – рассказывает она.

Айдана тщательно исследовала тему. По ее словам, в зарубежных странах обучение через комиксы началось еще в 1940 году, а в нашей стране использовать рассказы в картинках в учебном процессе начали сравнительно недавно, всего 10 лет назад. Но сейчас это направление очень быстро развивается.

– Много лет назад известные зарубежные педагоги Борис Зив, Скотт Уильямс и Отто Шмидт отмечали, что юмор можно эффективно использовать в учебе. Их исследования подтвердили положительные успехи учащихся в обучении через шутки с намеками. А японка Норико Нагата обнаружила, что манги (японские комиксы и мультфильмы) помогают закреплять полученные знания и делают лекции более интересными. Следовательно, обучение через комиксы никак не снижает качество урока, а только улучшает его. Вот так, изучив и проанализировав опыт зарубежных специалистов, я приступила к научному проекту под руководством известного ученого-социолингвиста Амана Абасилова, – поясняет девушка.

В рамках исследовательской работы Айдана подготовила комикс к рассказу Жунуса Сахиева «Айдағы жасырынбақ» из учебника и хрес­томатии для 8-го класса казахской средней школы. Визуальную историю она создала с помощью искусственного интеллекта.

– Поскольку рассказ «Прятки на Луне» написан в жанре фантастики, я решила добавить в комикс ее элементы. К примеру, джентльмены, которые ждут ученых гостей, высадившихся на Луну, одеты не в скафандры, а в классическую офисную одежду, не соответствуют лунным реалиям и их машины. Комикс направлен на то, чтобы ученик запомнил конкретные элементы истории и интересные факты. А еще позволяет понять значение слов, вышедших из употребления в настоящее время. Например, слово «өліара» может сбить с толку ученика. Но читая комикс, школьник может узнать, что это промежуток между двумя месяцами, иначе говоря, межсезонье. А для того чтобы комикс был интересным, я добавила забавные мемы, – продолжает Айдана.

По ее словам, комикс – незаменимый инструмент в работе учителя: он поможет заинтересовать «трудных» учеников, которые не горят желанием читать длинные произведения. После ознакомления с первым комиксом у ученика появляется желание дочитать книгу до конца, а через последовательные изображения он может надолго запомнить ее содержание.

После загрузки комикса в Интернет Айдана получила и первые отзывы от учителей. По их мнению, разработка вызвала интерес у студентов, проходящих практику в школах. А еще комиксы использовали студенты КазНПУ им. Абая в Алматы и Университета Шакарима в Семее.

Результат окрылил Айдану, и она решила продолжить научный проект как стартап. Так, в качестве модели MVP студентка разработала сайт с комиксами по предмету «казахская литература».

– Сейчас есть сайты, где читают популярные комиксы – мангу, манхву. Но все они русскоязычные. Хочу, чтобы моя разработка послужила расширению сферы применения казахского языка. Qazaq comics – это сайт с казахскими комиксами, составленный в соответствии с образовательной программой для 5, 6, 7 и 8-х классов. Учителя могут использовать их на своих уроках. Наряду с комиксами для уроков физики, биологии, химии, истории хочу внедрить на сайт комиксы, посвященные финансовой грамотности, – заключает Айдана.