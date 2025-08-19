Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы установить причины трагедии.

«По факту обнаружения тела 22-летней жительницы столицы возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, девушка выпала из окна общежития. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, это уже второй трагический случай суицида в стенах университета за последнее время. 18 июня в пресс-службе вуза потвердили информацию о том, что другая студентка была найдена мертвой в общежитии.