Студенты и школьники объединились для производства парфюма в Астане

Столица
159
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проект позволяет на практике объединить знания учащихся и студентов по химии, технологии и творческому направлению

Фото: акимат Астаны

Столичная школа-гимназия №91 и Колледж сервиса и туризма подписали двусторонний меморандум о взаимном сотрудничестве. Соглашение стало началом нового проекта, направленного на развитие творческого и профессионального потенциала обучающихся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В рамках нового проекта школа-гимназия №91 ранее заключила соглашение с Вашингтонским университетом США о получении эфирных масел, используемых в производстве духов. В целях продолжения этого международного опыта по инициативе руководителя школы-гимназии Алмагуль Тілектесқызы был подписан меморандум с директором Колледжа сервиса и туризма Салтанат Қайратқызы.

В результате сотрудничества студенты колледжа и школьники начали разрабатывать новые отечественные парфюмерные продукты на основе цветов и фруктов с использованием эфирных масел из Вашингтона. Проект позволяет на практике объединить знания учащихся и студентов по химии, технологии и творческому направлению.

Инициатива также поддерживается известной в Казахстане сетью цветов Romantik, которая вносит свой вклад в практическое и творческое развитие проекта.

Сегодня обучающиеся двух учебных заведений встретились и обменялись опытом. На встрече были презентованы созданные духи, обсуждена предстоящая работа. А официальная презентация готовой продукции планируется в мае.

Кроме того, в дальнейшем студенты колледжа, обучающиеся по специальностям «флористика» и «ландшафтный дизайн», примут участие в благоустройстве школьного двора и внесут свой вклад в республиканскую акцию «Таза Қазақстан».

Проект является одной из важнейших инициатив, направленных на производство отечественной продукции в сочетании с образованием, бизнесом и международным опытом, заключили в акимате.

#Астана #производство #школьники #парфюм

