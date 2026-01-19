В рамках спортивного праздника пройдут соревнования по четырём видам спорта: армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната и борьбе на поясах

Фото: акимат Астаны

Массовые лыжные состязания пройдут в Астане 24 января. Мероприятие начнётся в 10:00 на лыжероллерной трассе Центрального парка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

В рамках спортивного праздника пройдут соревнования по четырём видам спорта: армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната и борьбе на поясах.

«Эти соревнования стали традиционным спортивным мероприятием. Основным состязанием станут лыжные гонки. Они пройдут среди девушек, юношей, мужчин и женщин по 16 возрастным категориям. Дистанции составят 500 метров, 1 и 2,5 километра. Регистрация участников начнётся в 10:00, общий старт будет дан в 11:00. Участие во всех видах соревнований бесплатное. Мы приглашаем всех жителей и гостей столицы вести активный и здоровый образ жизни», — отметил заместитель руководителя дирекции по проведению городских спортивных мероприятий Ержигит Өсербай.

Мероприятие организует Дирекция по проведению городских спортивных мероприятий при поддержке акимата Астаны.