Молодые и перспективные музыканты примут участие в проекте «Юность и вдохновение», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

На сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой театра «Астана Опера» 8 апреля состоится концерт «Созвучие талантов» в рамках цикла «Юность и вдохновение». Этот проект направлен на поддержку и развитие молодых талантов, предоставляя им возможность выступать на престижной сцене и демонстрировать свое мастерство.

О важности проекта напомнил директор оперной труппы «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев.

«В задачи театра входит не только обеспечение оперных представлений и концертной деятельности, а также есть и культурно-воспитательная составляющая. Театр всегда заинтересован в развитии и пропаганде классической культуры, которая, в свою очередь, основывается на преемственности поколений. Этот проект дает возможность юным артистам проявлять свой талант на престижной сцене «Астана Опера». Для них эти выступления станут большим импульсом для профессионального роста», – отметил он.

В концерте примут участие лауреаты международных и республиканских конкурсов, студенты кафедры «Вокальное искусство» Казахского национального университета искусств (КазНУИ), ученики класса профессоров Талгата Мусабаева и Ботакоз Мусабаевой.

Среди участников – молодые артисты, уже прошедшие обучение в престижных международных оперных академиях. Например, Айбек Хайрулла стажировался в оперной академии театра Regio di Parma в Италии, а Нурсултан Ануарбек и Бекулан Ерболатулы – в Международной оперной академии Astana Opera. Также на сцене выступят Акнур Кабитова, Жаннур Бердибекова и Дарын Бисаринов.

В насыщенную и разнообразную программу концерта включены арии и сцены из опер В.А. Моцарта, Дж. Россини, Г. Доницетти, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Л. Делиба, Н. Римского-Корсакова.

Цикл продолжится концертом «В тональности весны», который пройдет в преддверии майских праздников - 26 апреля – на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой.

Камерный оркестр «Астана Опера» выступит под управлением кавалера ордена «Курмет» Руслана Баймурзина. Под его руководством юные солисты школы-колледжа Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой исполнят программу, где соседствуют виртуозные скрипичные пассажи Г. Венявского, лирический «Соловей» А. Вьетана – А. Алябьева и джазовые мотивы Концертной фантазии И. Фролова на темы из оперы Д. Гершвина «Порги и Бесс» в классической обработке.

В числе участников – лауреаты международных конкурсов Дания Абильханова, Назархан Алиев, Малика Алматова, Султан Бахтыбаев, Далер Далишев, Ельдана Копбай, Камилла Кульбаева, Рамина Сатыбалды (вокал) и Жамиля Сулейменова.

Начало концертов в 19:00 и 18:00.