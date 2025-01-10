Студенты отправляются в Италию

В понедельник в итальянском Турине стартуют очередные Всемирные студенческие состязания, которые продлятся ровно десять дней – до 23 января. Зимняя универсиада-2025 станет площадкой для соревнований около 2 000 студентов-спортсменов из 57 стран мира. В рамках турнира будет разыграно 96 комплектов наград в 11 видах спорта. Согласно регламенту FISU, участниками могут стать молодые атлеты в возрасте от 17 до 25 лет, которые обучаются в вузах и представляют страну своего гражданства.

В состав нашей сборной, сообщается на сайте Министерства просвещения Республики Казахстан, вошли 103 спортсмена, которые будут состязаться в десяти видах спорта: биатлоне, шорт-треке, лыжных гонках, фигурном катании, зимнем спортивном ориентировании, фристайле, горнолыжном спорте, мужском и женском хоккее, а также паралыжных гонках, впервые вошедших в программу соревнований. Итак, Казахстан на главных зимних студенческих соревнованиях будут представлять:

в биатлоне: Вадим Куралес, Владислав Киреев, Кирилл Бауэр, Ержанат Куандык, Никита Акимов (мужская команда), Арина Крюкова, Айша Ракишева, Милана Генева, Полина Егорова, Алина Скрипкина (женская команда);

в шорт-треке: Санжар Жанисов, Алишер Абулкатимов, Дамир Курманов, Айбек Темирхан, Динмухамедалдияр Тажибай, Валерий Клименко (мужская команда), Алина Ажгалиева, Яна Хан, Зейнеп Кумархан, Полина Омельчук, Анастасия Галечина, Малика Ермек (женская команда);

в лыжных гонках: Свято­слав Матасов, Ернур Бексултан, Амиргали Муратбеков, Илияс Исабек, Нартай Турлыбекулы, Султан Базарбеков (мужская коман­да), Анастасия Ротова, Лаура Киныбаева, Мария Геращенко, Елизавета Толмачева, Асем Жумагазие­ва, Алеся Бочкарева (женская команда);

в фигурном катании: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, Никита Кривошеев, а также Софья Самоделкина;

в спортивном ориентировании: Давид Сиволапов, Иван Биткин, Александр Фирсов, Никита Иост, Илья Таганашкин (мужская команда), Ангелина Кузьмина, Евгения Завьялова, Карина Боранбаева, Анжелика Гарифова, Валерия Чупина (женская команда);

во фристайле: Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Антон Бондарев, Федор Бугаков, Максим Емельянов, Семен Русаков;

в горнолыжном спорте: Александра Скороходова, Ксения Бережная;

в паралыжных гонках: Денис Зинов, Роман Курбанов.

Также традиционно за медали будут бороться наши мужская (24 спортсмена) и женская (22 спортсменки) команды по хоккею с шайбой.

Сразу же скажем, что у нас в этот раз собрана довольно сильная команда, в состав которой вошли спортсмены, выступающие на самом высоком уровне в мировых первенствах, например участницы зимних Олимпийских игр – Аяулым Амренова и Анастасия Городко, а также представители фигурного катания Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина.

Небольшой экскурс в прошлое. История всемирного студенческого спорта началась в 1905 году, когда в США прошли первые международные соревнования среди студентов. В 1919 году Жаном Птижаном была создана Конфедерация студентов. Под эгидой этой организации в 1923 году состоялись первые Всемирные игры студентов в Париже (Франция). Через год была организована новая структура – Международная конфедерация студентов (МКС). За время деятельности МКС, вплоть до 1939 года, было проведено еще восемь соревнований среди учащихся. Все состязания проходили на территории Европы. Наибольшее число раз – триж­ды – игры принимала Франция.

В 1947 году создан Международный союз студентов (UIE). В соревнованиях, проводимых этой организацией, почти не участвовали представители стран Запада. Последние игры, прошедшие под эгидой UIE, состоялись в Хельсинки (Финляндия) в 1962 году. Правопреемницей Международной конфедерации студентов стала Международная федерация студенческого спорта (FISU). Первыми играми, организованными FISU и ее президентом – доктором Полом Шлеймером, стали Недели университетского спорта 1947 года в Париже.

В 1959 году члены UIE вошли в состав FISU. В том же году в Турине (Италия) прошла первая летняя универсиада. В соревнованиях приняли участие 965 молодых спортсменов из 45 стран мира. Уже через год в Шамони (Франция) состоялись первые зимние студенческие игры, на которых было разыграно 13 комплектов медалей. III летняя универсиада 1963 года проходила в Порту-Алегре и вошла в историю как первые студенческие соревнования, проводимые за пределами Европы. VII летняя универсиада прошла в Москве (СССР). Соревнования проводились по 10 видам спорта, в которых приняли участие 4 000 спортсменов. На тот момент число участников стало рекордным. VIII летняя универсиада в Риме проводилась в форме Университетского чемпионата мира по легкой атлетике. Несмотря на это, в соревнованиях принимали участие 468 спортсменов из 38 стран мира.

Что касается нашей страны, то Казахстан принимает участие в универсиадах начиная с 1993 года. Всего наши атлеты на Всемирных студенческих играх выиграли 186 медалей: 106 – в летних видах спорта и 80 – в зимних. Также в нашей республике в 2017-м в Алматы была проведена зимняя универсиада, которая собрала положительные отклики не только у нас, но и у всего студенческого сообщества в мире.

Впервые в зимней универсиаде казахстанские студенты приняли участие в 1993 году в польском городе Закопане, где взяли одну серебряную медаль. В 1995 году в испанском городе Хака мы завоевали уже две золотые и одну бронзовую награды. Три следующие универсиады – в 1997 году в Муджу (Южная Корея), в 1999 году в Попраде (Словакия) и в 2001 году в Закопане (Польша) – были для нас не совсем удачными, и мы не взяли ни одной медали. Кстати, в 2009 году в китайском Харбине наши спортсмены снова выступили провально, оставшись без наград. Тем не менее в 2003 году в итальянском Тарвизио наши студенты взяли по два «золота», «серебра» и «бронзы». В 2005 году в австрийском Инсбруке казахстанцы завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. В 2007 году в итальянском Турине у нас было два «золота», одно «серебро» и две «бронзы». В 2011 году в турецком Эрзуруме мы добыли одно «золото» и пять бронзовых наград. В 2013 году в итальянском Трентино нам достались две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды. В 2015 году универсиада проходила сразу в двух странах – в испанской Гранаде и в чешском Штрбске-Плесо, где казахстанцы взяли пять золотых и шесть серебряных наград. Ну и настоящим триумфом для нашей сборной стала универсиада-2017 в Алматы, где наши спортсмены завоевали 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. На последних играх в российском Красноярске в 2019 году мы довольствовались лишь четырьмя серебряными и тремя бронзовыми наградами. В 2021 году зимняя универсиада должна была пройти в швейцарском Люцерне, но была отменена из-за всемирной пандемии. А вот в 2023 году игры все же состоялись и прошли в американском Лейк-Плэсиде, где казахстанская молодежь завоевала три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды.