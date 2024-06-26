СУАР предлагает Казахстану сотрудничество с компаниями Гонконга и Макао

Международное сотрудничество, Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Это крупные компании, которые сейчас находятся на этапе трансформации деятельности и готовы инвестировать в Казахстан

Фото: пресс-служба правительства РК

Новое направление инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем при содействии Синьцзяна предложил секретарь парткома СУАР Ма Синжуй вице-премьеру РК Серику Жумангарину на двусторонней встрече в Урумчи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Как отметил Ма Синжуй, неоднократные взаимные визиты руководителей СУАР и Казахстана на протяжении двух лет отражают тесное сотрудничество и положительную динамику двусторонних отношений во всех направлениях.

«Предстоящий третий форум межрегионального сотрудничества «Казахстан – Китай» в Урумчи – это значимый результат наших тесных дружеских отношений, с которым мы вошли в новую эпоху взаимодействия. На новом этапе наших взаимоотношений мы готовы продвигать сотрудничество между Казахстаном и Гонконгом через Синьцзян. Предлагаем рассмотреть сотрудничество с крупными предприятиями из Гонконга и Макао, готовыми инвестировать в Казахстан. Это крупные компании, которые сейчас находятся на этапе трансформации деятельности и проявляют большой интерес к сотрудничеству с Казахстаном. Также мы могли бы посодействовать развитию туризма. В СУАР приезжает много туристов из Гонконга. Им нравятся наши места и, уверен, понравится природа Казахстана», — заявил Ма Синжуй.

Со своей стороны Серик Жумангарин также отметил интенсивное развитие двусторонних отношений, подчеркнув, что для СУАР и Казахстана 2023 год стал не просто годом взаимных контрактов, но и годом, когда КНР стал крупнейшим торговым партнером нашей страны.  

«СУАР – ключевой партнер Казахстана в Китае, на долю которого приходится почти половина казахско-китайского товарооборота. Значительным потенциалом роста обладает практическое расширение межрегионального сотрудничества. Наиболее перспективные направления: транспорт и логистика, сельское хозяйство, инвестиционное сотрудничество, устранение торговых барьеров и совершенствование благоприятного торгового режима, туризм», — отметил Серик Жумангарин.

Во время встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах туризма, развития железных дорог, строительства новых погранпереходов, наращивания объемов поставок сельхозпродукции. В частности, Серик Жумангарин заявил, что Казахстан готов нарастить экспорт говядины до 500 тыс. тонн. Отдельно он озвучил возникающие барьеры, препятствующие старту полноценного экспорта животноводческой продукции, субпродуктов и мяса птицы в Китай.

Также вице-премьер предложил на правительственном уровне подписать между «Продкорпорацией» и действующими государственными компаниями КНР контракт на поставку зерна и масличных культур до 3 млн тонн.

Сегодня, 26 июня, в Урумчи (СУАР КНР) состоится третий форум межрегионального сотрудничества «Казахстан – Китай». Форум является диалоговой площадкой по актуальным вопросам торгово-экономического, транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и Китая.

Координирующий госорган с казахстанской стороны – Министерство торговли и интеграции РК, с китайской стороны – Министерство коммерции КНР.

В 2023 году объем двусторонней торговли между РК и КНР достиг $31,5 млрд (+30,1%), включая экспорт РК – $14,7 млрд (+12,6%). За январь-апрель 2024 года товарооборот составил $9 млрд, что на 10,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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