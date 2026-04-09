Согласно информации, озвученной спикером, доля государственного возмещения затрат фермеров на бурение скважин при подведении оросительной инфраструктуры, приобретение и монтаж водосберегающего оборудования увеличена с 50 до 80%, при этом введена дифференцированная система субсидий в зависимости от стоимости тарифа.

– По итогам 2025 года посевные площади, охваченные водосберегающими технологиями, составили 543 тысячи гектаров. Это позволило сэкономить 874 миллиона кубометров поливной воды. В планах к 2030 году довести данный показатель до 1,3 миллиона гектаров с прогнозируемой экономией в 2,2 миллиарда кубометров, или до 30 процентов от нынешнего потребления, – сообщил вице-министр.

Также, по его словам, дополнительные меры по стимулированию водосбережения будут внесены в Правила субсидирования поливной воды. Этими новациями предусматривается включение лазерного планировщика в перечень субсидируемых водосберегающих технологий, возмещение затрат на электроэнергию для подъема подземных вод, а также выделение субсидий на влагозарядковый полив и промывку засоленных почв.

Кроме того, в рамках трансфертов общего характера на 2026–2028 годы объем субсидирования инвестиционных затрат на водосберегающие технологии орошения предусмотрен как отдельное направление и составляет 214 млрд тенге.

– Это в четыре раза больше по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. Также на субсидирование стоимости услуг по подаче воды для сельскохозяйственных товаропроиз­водителей предусмотрено 13,5 миллиарда тенге, – уточнил Талгат Момышев, добавив, что промышленные предприятия Казахстана обязаны перейти на системы оборотного и повторного водоснабжения.

Таково обязательное требование, содержащееся в Водном кодексе, предусмотренное для промышленных предприятий, которые должны поэтапно перейти к соответствующей системе в течение семи лет. Эти меры позволят к 2030 году увеличить долю повторного (оборотного) использования воды в промышленности примерно до 28%.

В рамках дорожной карты по водосбережению запланирован ряд мероприятий по формированию культуры экономного использования воды в средних и высших учебных заведениях. Разъяснительная работа по повышению культуры рационального использования водных ресурсов проводится совместно с местными исполнительными органами через размещение информационных материалов в аэропортах, вокзалах, в салонах общественного транспорта и административных зданиях.

Сообщил представитель МВРИ РК и об экологической акции «Мөлдiр бұлақ», организованной в соответствии с концепцией «Таза Қазақстан». Как известно, она направлена на очистку водных объектов и формирование культуры бережного отношения к воде.

В этом году в связи с погодными условия­ми на первом этапе акция охватила пока только Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую области, область Жетысу и город Шымкент.

– С участием более девяти тысяч человек было очищено 30 родников, проведены работы по раскрытию и восстановлению природных источников, очистке и благоустройству прилегающих к ним территорий, включая сбор мусора и посадку саженцев, – заключил Талгат Момышев.

Экологическая акция продолжится и в остальных регионах республики.