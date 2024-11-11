Суд Астаны отказал в иске против новых правил аккредитации журналистов

Межрайонным судом по гражданским делам г.Астаны рассмотрено дело по иску 12 журналистов к Министерству культуры и информации РК о признании противоречащими закону несколько пунктов типовых правил аккредитации журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из обстоятельств дела следует, что 20 августа 2024 года утверждены Типовые правила аккредитации журналистов, которые были введены в действие с момента их подписания. Истцы считают, что приказ введен в действие незаконно – ранее его государственной регистрации в органах юстиции и ранее официального опубликования.



Также Типовыми правилами предусмотрен перечень обязанностей аккредитованного журналиста, в числе которых условие о возможности распространения информации только в СМИ, от которого им получена аккредитация. Нарушение данных требований двух и более раз влечет лишение журналиста постоянной аккредитации.



По мнению истцов, указанные требования ограничивают право на свободу слова, связанную с распространением информации в других СМИ, на онлайн-платформах, в разговорах (чатах) с коллегами, друзьями.

Министерство в отзыве указало, что аккредитуемый журналист, состоящий в трудовых отношениях с конкретным СМИ, получая от них аккредитацию, исполняет трудовые обязанности. Соответственно, публикуясь в нескольких СМИ, должен получить от каждого из них аккредитацию.

«Решением суда в удовлетворении иска отказано. Выводы суда мотивированы тем, что правила аккредитации не ограничивают конституционное право на свободу слова, а лишь регламентируют порядок получения и распространения информации аккредитованными журналистами, что закреплено соответствующей компетенцией Министерства в соответствии со статьей 28 Закона «О масс-медиа», - говорится в сообщении.

Так, указанной статьей установлено, что уполномоченный орган утверждает типовые правила аккредитации журналистов. Кроме того, процедура аккредитации направлена на предоставление информации журналистам всех СМИ на равных условиях. Правила не запрещают распространение информации иным способом, например, в социальных сетях.



По второй части иска в суде отметили, что согласно статье 42 Закона «О правовых актах», нормативные правовые приказы министров вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня их первого официального опубликования, если иное не предусмотрено самим правовым актом.