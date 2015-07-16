Суд независимый и справедливый Свежий выпуск 685 Булат ДЕМБАЕВ, начальник департамента по надзору за законностью судебных актов, представительства интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры РК

Выступая на VI съезде судей, Президент РК Нурсултан Назарбаев­ отметил, что в XXI веке важнейший критерий развитости нации – это безупречная и эффективная национальная судебная система. Независимый и справедливый суд – стержень деятельности любого государства. Без этого ни в одной стране мира, тем более в развитой, не может быть ни благоприятного инвестиционного климата, ни высокого уровня благосостояния граждан, ни успешного развития общества.

Принцип независимости является одним из основополагающих в функционировании судебной власти. Независимость судей защищается Конституцией и законами республики через особый порядок их отбора и назначения, отделение судебных органов и их независимость от иных государственных органов, достаточность финансирования органов судебной власти, особую процедуру освобождения судьи от должности и так далее. Установлена уголовная и административная ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия, посягательство на жизнь судьи, неуважение к суду. Осуществление правосудия в строго установленной законом процессуальной форме – гарантия беспристрастности и объективности суда.

В текущем году Президент страны выдвинул План нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», направленный на реализацию пяти институциональных реформ, в их числе оптимизация судебной сис­темы для упрощения доступа граждан к правосудию. Во всем мире судебные системы многозвенны (двух-, трех-, четырех- и пятизвенные), чем обеспечиваются вынесение законных и обоснованных судебных решений, своевременное исправление судебных ошибок, защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Каждая судебная инстанция – это определенный процесс, порядок рассмотрения дела: от подготовки до вынесения итогового решения в пределах своей компетенции.

Что из себя представляет судебная система Казахстана? Суды первой инстанции рассматривают дела с непосредственным исследованием всех доказательств, имеющихся документов, опросами свидетелей и других участников процесса и только после этого выносят итоговый судебный акт. Суды второй (апелляционной) инстанции проверяют законность и обоснованность еще не вступивших в законную силу судебных актов. При этом так же, как и в первой инстанции, они непосредственно проверяют имеющиеся доказательства и вправе исследовать новые, допрашивать специалистов, назначать экспертизы. Суды кассационной инстанции проверяют судебные акты, вступившие в законную силу, на предмет соблюдения нижестоящими судами требований норм материального и процессуального права. Верховный суд (надзорная инстанция) – это высший орган по гражданским, уголовным и административным делам, который осуществляет надзор за деятельностью нижестоящих судов в предусмотренных законом процессуальных формах. Эта инстанция считает доказанными только те факты, которые были исследованы в нижестоящих судах.

Фактически в Казахстане действует пятизвенная система правосудия (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная надзорная). Но во всем мире признано: чем меньше судебных инстанций, тем быстрее принимаются и вступают в силу окончательные судебные решения. В большинстве стран (Австрия, Бельгия, Германия, Голландия, Италия, Франция) существуют три инстанции (первая, апелляционная, кассационная), где функции кассационной инстанции осуществляют высшие суды.

Как считают многие специалис­ты, действующая пятизвенная судебная система громоздка. Должен действовать принцип «один суд – одна инстанция». Нет необходимости в дублировании одной судебной инстанцией другой, так как апелляционная и кассационная инстанции находятся в структуре одного областного суда. Нужен переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой (первая, апелляционная, кассационная). К примеру, после получения решения суда первой инстанции гражданину приходится пройти апелляционную инстанцию, затем кассационную в том же областном суде, и только после этого он имеет право обратиться в Верховный суд. Этот длинный и долгий путь отнимает много времени и ресурсов у человека, который ищет ответы на свои вопросы у судебной власти.

Судебная система должна быть компактной и доступной для граждан. Поэтому абсолютно правильное решение – сократить судебную систему с пяти- до трехзвенной: районный суд (первая инстанция), областной суд (апелляционная инстанция), Верховный суд (кассационная инстанция – проверяет законность вступивших в силу судебных актов).

Что это даст гражданам Казахстана? Это сократит время от стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции до Верховного суда. Снизит расходы бюджетных средств на судебную систему. Минимизирует так называемый «брак в работе», если рассмотрение дела в судах апелляционной инстанции будет проходить коллегиально. А ведь справедливое решение суда – залог веры людей в государство, гарантия стабильности.

План нации «100 шагов» содержит идею расширения области применения суда присяжных. В нашей стране суд с участием присяжных заседателей введен с 1 января 2007 года. Новелла была направлена на то, чтобы национальная судебная система развивалась параллельно внедрению демократических принципов управления в Казахстане. В первые годы уголовные дела с участием присяжных рассматривали областные суды, затем специализированные межрайонные суды по уголовным делам. Могли быть рассмотрены преступления, за совершение которых предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы. При этом только сами подсудимые имели право просить о суде присяжных. По новому УПК суду с участием присяжных заседателей подсудны дела о преступлениях, за совершение которых предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, за исключением воинских преступлений, совершенных в военное время или в боевой обстановке и конкретных составов преступлений, указанных в статье 631 УПК. То есть, по сути, остались убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах. В итоге количество дел с участием присяжных заседателей сократилось в 4 раза.

Все это наталкивает на мысль, что перечень уголовных дел, подсудных присяжным заседателям, на самом деле нужно расширять. Безусловно, делать это нужно взвешенно, чтобы исключить какие-либо негативные последствия, связанные с данным институтом.

С «судьями из народа» достигается две фундаментальные составляющие справедливого суда – независимость и объективность. Уместным в данном случае будет привести слова известного юриста А. Кони, отмечавшего: «Присяжные заседатели решают дела по внутреннему убеждению, которое складывается свободно и независимо, согласно с тем, что они видят и слышат на суде. Это коренное свойство суда присяжных. От них не ожидается и не может быть требуема мотивировка их решений. Она слагается под влиянием внутренней переработки той массы разнородных впечатлений, которые производит на них разбирательство дела. Доверие или недоверие к тем или другим доказательствам есть дело их совести».

Международный опыт показывает, что подсудность уголовных дел суду с участием присяжных заседателей различна. К примеру, во Франции присяжным подсудны особо тяжкие преступления. В Австрии и Бельгии обязателен суд присяжных по делам о преступлениях против государства. В Италии – наиболее серьезные преступления. В США суды присяжных используются для рассмотрения как незначительных уголовных прес­туплений, так и для тяжких прес­туплений, вплоть до тех, которые предусматривают смертную казнь (исключение дела в отношении военнослужащих).

Нет никаких ограничений по категориям уголовных дел для рассмотрения судами присяжных в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Англии и Шотландии. Практика большинства этих стран видится для нас неприемлемой, в частности там, где нет никаких ограничений по видам и категориям преступлений. В нашей стране ежегодно рассматривается порядка 35–40 тыс. уголовных дел, но особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей не позволят обеспечить их участие по всем делам.

На мой взгляд, присяжные заседатели должны рассматривать наиболее серьезные правонарушения исходя не из категорий или мер наказаний, а по конкретно прописанным в законе составам преступлений. Развитие судопроизводства с участием присяжных – необходимый механизм в судебной системе, обеспечивающий независимость и справедливость правосудия.



