Суд отказал Кайрату Боранбаеву в домашнем аресте

Адвокаты казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева запросили изменение меры пресечения на домашний арест – суд не удовлетворил просьбу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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«Выслушав мнение участников, суд пришел к следующим выводам. Согласно требованиям статьи 153 УПК РК, мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость или изменяется на менее или более строгую, когда изменяются основания, обстоятельства, предусмотренные статьями 136, 138 УПК РК. Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 17 марта 2022 года в отношении Боранбаева, Наханова санкционирована мер пресечения в виде содержания под стражей», – сказала судья Сарыаркинского суда Назгуль Бапакова.

По ее словам, постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны вышеуказанное постановление оставлено без изменений.

«Доводы, изложенные в ходатайствах защитников, были предметом рассмотрения в вышеуказанных судах, основания и обстоятельства изменения меры пресечения в отношении Наханова и Боранбаева не имеются. С доводами в ходатайствах защитников в части ухудшения здоровья их подзащитных подсудимые вправе обратиться в медпункт, где содержатся под стражей для оказания медицинской помощи. В силу части 1 статьи 147 УПК РК содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подсудимых, в совершении преступлении которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет», – отметила судья.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями статей 324, 344 УПК РК суд постановил: в удовлетворении ходатайств адвокатов Сулейменова в интересах подсудимого Наханова об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на менее строгую и адвоката Канафина в интересах подсудимого Боранбаева в освобождении из-под стражи и изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, отказать.

Как сообщалось ранее, сегодня в Астане начался суд над Кайратом Боранбаевым.

Напомним, в марте этого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование уголовного дела по факту хищения денег в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления был арестован К. Боранбаев.

В сентябре 2022 года АФМ завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денег, добытых преступным путем.

23 декабря Генеральная прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.