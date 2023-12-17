Суд Ватикана признал кардинала Анджело Беччу виновным в растрате

Его приговорили к 5,5 года заключения, передает Kazpravda.kz

Фото: AP/TASS

Суд Ватикана приговорил кардинала Анджело Беччу к 5,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 8000 евро за финансовые преступления, сообщает Интерфакс.

Это самый высокопоставленный священнослужитель католической церкви, который предстал перед уголовным судом Ватикана.

Помимо него по обвинениям в финансовых преступлениях, связанных с непрозрачной сделкой с недвижимостью в Лондоне, проходили еще девять человек, в том числе финансисты, юристы и бывшие сотрудники Ватикана.

Обвинение запросило для кардинала 7 лет и 3 месяца тюремного заключения. Беччу назвал выдвинутые против него обвинения "совершенно необоснованными" и заявил, что никогда не брал ни цента. Адвокаты прелата сообщили, что уважают решение трибунала, однако намерены отстаивать невиновность своего подзащитного и подадут апелляцию.

О начале суда над влиятельными сановниками Ватикан объявил в июле 2021 года. Дело касалось приобретения по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в качестве инвестиции за счет пожертвований. Следствие оценивало "финансовую утечку" в более чем 200 млн евро.