Суд вынес приговор журналисту Михаилу Козачкову

По словам его адвоката, следствие установило, что Козачков никак не связан с деятельностью ОПГ Коспаева, обвинения в пособничестве рейдерству сняты, уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям.

Фото: Kazpravda.kz

Журналиста Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы условно сроком на 3,5 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Адвокат Михаила Козачкова Елена Жигалёнок подтвердила данную информацию.

"Действительно, приговором военного суда Алматинского гарнизона Михаил Козачков признан виновным и приговорен к условному сроку. Его осудили по статьям 147 и 274 Уголовного кодекса РК. Можно сказать, за профессиональные ошибки при подготовке журналистских расследований", - прокомментировала адвокат Елена Жигалёнок.

Она подчеркнула, что следственно-оперативная группа Агентства по финансовому мониторингу установила, что Козачков никак не связан с деятельностью так называемой организованный преступной группировки Елдоса Коспаева, обвинения в пособничестве рейдерству сняты, уголовное дело по статьям 249 и 262 в отношении Михаила прекращено по реабилитирующим основаниям.

Напомним, 18 декабря 2022 года Михаила Козачкова задержали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.

Президент Казахстана поручил Генеральной прокуратуре обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения.

Прокуратура приступила к проверке доводов из обращения СМИ по расследованию в отношении Козачкова.

21 декабря суд санкционировал содержание под стражей журналиста до 18 февраля 2023 года. В конце января срок его ареста продлили до 18 марта 2023 года.