Он был арестован 18 декабря 2022 года.

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Журналисту Михаилу Козачкову продлили арест до 18 марта 2023 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщили в Специализированном межрайонном следственном суде Алматы, сегодня, 30 января, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока содержания под стражей в отношении Козачкова до 3 месяцев, то есть, до 18 марта.

Напомним, 18 декабря 2022 года Михаила Козачкова задержали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.

Президент Казахстана поручил Генеральной прокуратуре обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения.

Прокуратура приступила к проверке доводов из обращения СМИ по расследованию в отношении Козачкова.

21 декабря суд санкционировал содержание под стражей журналиста до 18 февраля 2023 года.