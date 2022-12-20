Генпрокуратура сделала заявление по задержанию журналиста Козачкова

Прокуратура приступила к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа Казахстана.

Фото: facebook.com/mikhail.kozachkov

Напомним, соответствующее поручение Генпрокуратуре дал президент Казахстана.

Как известно, 18 декабря 2022 года М.В. Козачкова задержали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.

При этом органом досудебного расследования Козачков подозревается в участии в данной организованной группе (часть 2 статьи 262 УК РК), рейдерстве (часть 3 статьи 249 УК), незаконном сборе и распространении государственных секретов (часть 3 статьи 185 УК).

В связи с этим в тот же день в квартире, где проживает Козачков, с санкции следственного судьи провели обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи, уточнили в Генпрокуратуре.

С учетом имевшегося резонанса АФМ 18 декабря незамедлительно довело до общественности обстоятельства, послужившие основанием для указанных выше процессуальных действий, акцентировали в высшем надзорном органе.

«В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается. Надзор за расследованием находится на контроле органов прокуратуры.

При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся М.В. Козачкова, принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию.

Результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки», – подчеркнули в Генпрокуратуре.