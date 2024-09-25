Судебное разбирательство по запрету на использование генерика идет в Казахстане

Новый иск может сказаться на возможностях казахстанских потребителей покупать более дешевые препараты, а государству – более рационально использовать бюджет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

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Известно, что генерики намного дешевле оригинальных препаратов. Это потому, что в их стоимость не закладываются затраты на разработку, исследования и патент (исключительные права на производство и реализацию лекарственного средства в течение определенного времени – обычно 15-20 лет). Именно этим объясняется их невысокая цена и доступность для пациентов.

При этом генерики – это аналоги уже придуманных ранее лекарств, которые в своей основе имеют такое же количество и качество активного вещества, что и в оригинальном средстве, но не уступающие им по эффективности.

Казахстану это выгодно тем, что, закупая генерические лекарства, страна экономит миллиарды тенге, обеспечивая больше пациентов лекарствами в больницах и поликлиниках. Это также дает возможность направлять сэкономленные деньги на расширение охвата пациентов бесплатными лекарствами в других терапевтических направлениях.

В свою очередь судебные тяжбы в отношении уполномоченных органов, а также производителя генерика затрудняют развитие фармпромышленности Казахстана, что также влияет на конечного потребителя лекарственных средств. В случае запрета генерика возникает необходимость приобретения более дорогих препаратов.

Очередной судебный спор способствует созданию возможных барьеров для развития фармакологической отрасли Казахстана.

Как рассказал представитель АО «Химфарм» директор ТОО «Шабалина и партнеры» Асылбек Абдыкулов, компания «АстраЗенека» обратилась с гражданским иском к РГУ «Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК», РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» и АО «Химфарм» (компания SANTO) «об обязании провести действие», чтобы Комитет отозвал регистрационное удостоверение на воспроизведенное лекарственное средство «Дапаглисан», а также в экспертный орган, чтобы тот отозвал заключение на генерик.

«Судья Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны удовлетворил обращение компании о принятии обеспечительных мер, приняв Определение за №7119-24-00-2/12110 от 10 сентября 2024 года приостановить действие регистрационных удостоверений компании «Химфарм» на препарат «Дапаглисан». Определение о приостановлении направлено сторонам для исполнения», – рассказал детали судебного процесса представитель АО «Химфарм» Асылбек Абдыкулов.

В результате держателю регистрационных удостоверений АО «Химфарм» генерика «Дапаглисан» предписано привести в соответствие общую характеристику лекарственного средства и инструкцию по медицинскому применению (внести изменения в материалы регистрационного досье), сообщил Абдыкулов.

По его словам, указанные процессуальные действия компания «АстраЗенека» инициировала в ходе проведения тендера единого дистрибьютора лекарственных средств – ТОО «СК Фармация» – на закуп препаратов по МНН «Дапаглифлозин» по лоту 4647240-Т1.

От решения суда зависит, какое лекарство будут использовать для лечения диабета в стране и сколько это будет стоить.