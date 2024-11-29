Судебные исполнители лоббировали интересы должников по алиментам в области Абай

Прокуроры выявили два факта незаконного снятия судебными исполнителями ареста с трех транспортных средств должников при наличии у них задолженности по алиментам более 2 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время начато досудебное расследование по ст.251 УК (злоупотребление полномочиями частными судебными исполнителями).

Кроме того, прокуратурой установлены факты неисполнения обязанностей по уплате средств на содержание детей, сокрытие должниками своих доходов, а также непринятие судоисполнителями мер по реализации имущества. Они не реализовали 11 единиц транспорта, 12 квартир и 2 земельных участка при наличии долгов свыше 40 млн тенге.

«По указанию прокуратуры в отношении четырех должников начаты досудебные расследования по ст.139 УК за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей», – пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре области Абай предупредили о необходимости своевременной оплаты алиментов, в противном случае в отношении таких родителей будут применены все предусмотренные законом меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.