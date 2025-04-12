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По итогам I квартала в суды первой инстанции поступило 768 аналогичных обращений, что на 20% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Настолько высокий уровень наблюдается впервые как минимум за 10 лет, приводит данные КПСиСУ ГП РК.

Статистика свидельствует: со временем население все чаще обращается в суды, чтобы отстоять свои потребительские права. Так, с 2016 по 2025 год в январе-марте количество поданных исков снижалось всего лишь трижды (г/г). Последний такой случай, кстати, произошел в 2024-м. Но тогда показатель потерял немного, 4%. В то же время интересно заметить, что довольно часто жалобы потребителей имеют отношение к сферам торговли и услуг (41% поступивших в суды обращений в I квартале). И совсем редко - к сфере медицины (2%).

Впрочем, какие бы рекорды ни устанавливались, значительная часть исков по-прежнему не доходит до реального рассмотрения. Например, в отдельно взятом 2024 году суды вернули заявителям треть поданных обращений.

Вероятно, в основном такие иски возвращают по причине несоблюдения четырехступенчатого алгоритма. Согласно закону, прежде чем обратиться в суд, потребитель должен последовательно пройти три этапа урегулирования конфликта (предприниматель-медиатор-государственный орган) и не добиться успеха ни на одном из них. К слову, власти планируют упростить эту процедуру и сделать ее двухступенчатой – соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе.

В заключение стоит признать, что шансы на удовлетворение потребительского иска, если он все же был принят на рассмотрение судом, довольно высоки. В частности, по итогам января-марта в пользу истцов разрешилось 83% подобных дел – 264 из 319. По вынесенным решениям подлежит к взысканию 457,4 млн тенге.