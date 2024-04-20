Сухопутные войска: оплот, гордость и слава страны

Управлению главнокомандующего Сухопутными войсками исполняется 15 лет. Наш собеседник – главнокомандующий СВ ВС РК генерал-майор Асан Жусупов
– Асан Куанышевич, в день образования управления главнокомандующего Сухопутными войсками самое время вспомнить историю становления и развития этого вида Вооруженных сил, поговорить об их предназначении и задачах...
– Сухопутные войска – главная ударная сила казахстанской армии. Для повышения качества управления войсками и осуществления непосредственного руководства вновь созданным видом Вооруженных сил на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2009 года и директивы Министерства обороны РК от 21 апреля 2009 года было создано управление главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан. В тот же день в Астане началось формирование войсковой части 12750 (управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК). Реализация мероприятий и последующее строительство новой военной структуры тогда было возложено на генерал-майора Жасузакова Сакена Адилхановича.
Основной целью деятельности нашего вида войск является постоянное поддержание боевой готовности органов управления, соединений, частей и подразделений, обеспечение использования боевого потенциала рода войск в ходе ведения боевых действий. Главные усилия Сухопутных войск сосредоточены на подготовке органов военного управления и войск к решению задач в соответствии с боевым предназначением.
Перед Сухопутными войсками стоят такие задачи, как подготовка соединений и частей к ведению боевых действий как в классической их форме (оборона и наступление), так и нестандартными способами при участии в специальных операциях по локализации пограничных и внутренних конфликтов, а также в антитеррористических операциях. Важно также поддерживать силы и средства в готовности к применению для участия в обеспечении общественной безопасности и в ликвидации последствий ЧС техногенного характера.
Мы должны в любой момент обеспечить готовность к переводу войск с мирного на военное положение, к решительным действиям по стабилизации обстановки. Немаловажна также для нас работа по реализации политики государства в области идеологии и военно-патриотического воспитания. Реализация всех этих задач в первую очередь связана с оперативной и боевой подготовкой, в ходе которых органы управления, штабы и войска учатся наиболее эффективным способам боевого применения.
– Расскажите, пожалуйста, о составе Сухопутных войск...
– Несмотря на стремительное развитие других видов Вооруженных сил, Сухопутные войска остаются доминирующим видом и составляют костяк всех армий мира. Организационно в своем составе Сухопутные войска имеют четыре региональных командования «Астана», «Восток», «Запад» и «Юг», а также соединения и части тылового и технического обеспечения, Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова и Военный колледж Министерства обороны имени Шокана Уалиханова.
– Что можно сказать сегодня об уровне боевой готовности Сухопутных войск к реагированию на возможные угрозы извне?
– Благодаря усилиям руководства страны и Вооруженных сил состояние Сухопутных войск соответствует необходимому уровню боевой готовности к реагированию на возможные угрозы. Опыт локальных войн и военных конфликтов последних лет свидетельствует, что, несмотря на возросшую роль средств воздушного, космического нападения, подготовленность технически оснащенных Сухопутных войск сохраняет свою актуальность.
Большое внимание уделяется подготовке Сухопутных войск как наиболее многочисленному и основному виду Вооруженных сил, имеющему в своем составе различные виды вооружения и выполняющему широкий спектр задач. На деле это означает не только проведение теоретических занятий, но и длительные и упорные тренировки и учения. Нами переработаны программы боевой подготовки по многим направлениям.
Подготовка войск включает в себя систему мероприятий по боевому обучению и воспитанию личного состава, подготовке военных кадров и боевой координации частей и подразделений. Основными видами подготовки являются оперативная и боевая подготовка. Это целенаправленные, систематические процессы обучения военнослужащих, координации органов военного управления, воинских частей и подразделений по их предназначению.
Кроме того, постоянно идет подготовка специалистов в учебных центрах Сухопутных войск, проводится интеграция средств разведки со средствами огневого поражения с использованием современных технологий. Реализуется апробирование новых методов и способов ведения боевых действий в ходе исследовательских учений. Совершенствуется система подготовки военных кадров как в казахстанских, так и в зарубежных военных вузах. Особое внимание уделяется подготовке специалистов ракетных войск и артиллерии, разведчиков, специалистов противовоздушной обороны, инженерных войск, радиационной и химической защиты.
– Как сейчас происходит переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения и военной техники?
– В настоящее время Сухопутные войска оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой. В то же время продолжается планомерное комплексное переоснащение вида войск современными образцами вооружения, такими как БТР-82А, бронированные колесные машины «Кобра», «Арлан». Идет оснащение подразделений средствами артиллерийской разведки, выполняются вопросы модернизации танков Т-72, подвижных пунктов управления противовоздушной обороны и контрольно-проверочных машин на отечественных предприятиях ОПК. На постоянной основе ведутся работы по мониторингу рынка и поиску альтернативных путей технического оснащения.
В целом укомплектованность Сухопутных войск вооружением и военной техникой позволяет решать поставленные задачи по защите территориальной целостности и суверенитета Казахстана, охране и обороне государственных и военных объектов, борьбе с незаконными вооруженными формированиями, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами, ратифицированными нашей страной.
– Известно, что поле – академия солдата. Поговорим об учениях и мероприятиях, в которых принимает участие личный состав Сухопутных войск. Каковы результаты военнослужащих и подразделений?
– Как показывает проведенный анализ, за последние несколько лет интенсивность боевой подготовки в Сухопутных войсках увеличилась в несколько раз. Военнослужащие соединений и частей Сухопутных войск регулярно участвуют в различных учениях, в том числе международного масштаба, где совершенствуют свои практические навыки и полевую выучку.
С момента образования военнослужащие Сухопутных войск приняли активное участие в следующих масштабных учениях: в республиканских – «Шығыс», «Батыл-Тойтарыс», «Айбалта», «Көкжал», в международных – «Взаимодействие», «Нерушимое братство», «Мирная миссия», «Поиск», «Казинд» и других.
Кроме этого, военнослужащие Сухопутных войск постоянно принимают участие в различных конкурсах Армейских международных игр, как на территории Казахстана, так и за его пределами. Неоднократно участвовали в парадах войск, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной войне, с участием Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Республики Казахстан. В этом году военнослужащие регионального командования «Юг» показали высокий уровень подготовленности и стали победителями международных соревнований, прошедших в Исламской Республике Пакистан.
Все проведенные мероприятия способствовали повышению уровня полевой выучки, получению командирами боевых машин и танков твердых профессиональных знаний и умений, развитию у них навыков по управлению подразделением при выполнении поставленных задач, выработке у личного состава высокой психологической устойчивости, смелости и решительности, физической выносливости. Несомненно, такие мероприятия способствуют повышению престижа военной службы в целом.
– Что бы Вы пожелали военнослужащим Сухопутных войск в столь знаменательный день?
– Благодаря ежедневному труду, слаженности, профессионализму офицеров и сержантов управления главнокомандующего Сухопутными войсками все поставленные руководством Министерства обороны задачи оперативно выполняются, что обеспечивает успешную реализацию своих функций.
От командования Сухопутных войск и от себя лично сердечно поздравляю весь личный состав, членов семей военнослужащих и ветеранов с Днем образования управления главнокомандующего Сухопутными войсками! Всем желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов на благо процветания нашей Родины – Республики Казахстан!