Сухопутные войска: оплот, гордость и слава страны

Фото: пресс-служба Минобороны РК

– Асан Куанышевич, в день образования управления главнокомандующего Сухопутными войсками самое время вспомнить историю становления и развития этого вида Вооруженных сил, поговорить об их предназначении и задачах...

– Сухопутные войска – главная ударная сила казахстанской армии. Для повышения качества управления войсками и осуществления непосредственного руководства вновь соз­данным видом Вооруженных сил на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2009 года и директивы Министерства обороны РК от 21 апреля 2009 года было создано управление главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан. В тот же день в Астане началось формирование войсковой части 12750 (управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК). Реализация мероприятий и последующее строительство новой военной структуры тогда было возложено на генерал-майора Жасузакова Сакена Адилхановича.

Основной целью деятельности нашего вида войск является постоянное поддержание боевой готовности органов управления, соединений, частей и подразделений, обеспечение использования боевого потенциала рода войск в ходе ведения боевых действий. Главные усилия Сухопутных войск сосредоточены на подготовке органов военного управления и войск к решению задач в соответствии с боевым предназначением.

Перед Сухопутными войсками стоят такие задачи, как подготовка соединений и частей к ведению боевых действий как в классической их форме (оборона и наступление), так и нестандарт­ными способами при участии в специальных операциях по локализации пограничных и внутренних конфликтов, а также в антитеррористических операциях. Важно также поддерживать силы и средства в готовности к применению для участия в обеспечении общественной безопасности и в ликвидации последствий ЧС техногенного характера.

Мы должны в любой момент обеспечить готовность к переводу войск с мирного на военное положение, к решительным действиям по стабилизации обстановки. Немаловажна также для нас работа по реализации политики государства в области идеологии и военно-патриотического воспитания. Реализация всех этих задач в первую очередь связана с оперативной и боевой подготовкой, в ходе которых органы управления, штабы и войска учатся наиболее эффективным способам боевого применения.

– Расскажите, пожалуйста, о составе Сухопутных войск...

– Несмотря на стремительное развитие других видов Вооруженных сил, Сухопутные войска остаются доминирующим видом и составляют костяк всех армий мира. Организационно в своем составе Сухопутные войска имеют четыре региональных командования «Астана», «Восток», «Запад» и «Юг», а также соединения и части тылового и технического обеспечения, Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова и Военный колледж Министерства обороны имени Шокана Уалиханова.

– Что можно сказать сегодня об уровне боевой готовности Сухопутных войск к реагированию на возможные угрозы извне?

– Благодаря усилиям руководства страны и Вооруженных сил состояние Сухопутных войск соответствует необходимому уровню боевой готовности к реагированию на возможные угрозы. Опыт локальных войн и военных конфликтов последних лет свидетельствует, что, несмотря на возросшую роль средств воздушного, космичес­кого нападения, подготовленность технически оснащенных Сухопутных войск сохраняет свою актуальность.

Большое внимание уделяется подготовке Сухопутных войск как наиболее многочисленному и основному виду Вооруженных сил, имеющему в своем составе различные виды вооружения и выполняющему широкий спектр задач. На деле это означает не только проведение теоретичес­ких занятий, но и длительные и упорные тренировки и учения. Нами переработаны программы боевой подготовки по многим направлениям.

Подготовка войск включает в себя систему мероприятий по боевому обучению и воспитанию личного состава, подготовке военных кадров и боевой координации частей и подразделений. Основными видами подготовки являются оперативная и боевая подготовка. Это целенаправленные, систематические процессы обучения военнослужащих, координации органов военного управления, воинских частей и подразделений по их предназначению.

Кроме того, постоянно идет подготовка специалистов в учебных центрах Сухопутных войск, проводится интеграция средств разведки со средствами огневого поражения с использованием современных технологий. Реализуется апробирование новых методов и способов ведения боевых действий в ходе исследовательских учений. Совершенствуется система подготовки военных кадров как в казахстанских, так и в зарубежных военных вузах. Особое внимание уделяется подготовке специалис­тов ракетных войск и артиллерии, разведчиков, специалистов противо­воздушной обороны, инженерных войск, радиационной и химической защиты.

– Как сейчас происходит переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения и военной техники?

– В настоящее время Сухопутные войска оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой. В то же время продолжается планомерное комплексное переоснащение вида войск современными образцами вооружения, такими как БТР-82А, бронированные колес­ные машины «Кобра», «Арлан». Идет оснащение подразделений средствами артиллерийской разведки, выполняются вопросы модернизации танков Т-72, подвижных пунктов управления противовоздушной обороны и контрольно-проверочных машин на отечественных предприятиях ОПК. На постоянной основе ведутся работы по мониторингу рынка и поиску альтернативных путей технического оснащения.

В целом укомплектованность Сухопутных войск вооружением и военной техникой позволяет решать поставленные задачи по защите территориальной целостности и суверенитета Казахстана, охране и обороне государственных и военных объек­тов, борьбе с незаконными вооруженными формирования­ми, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами, ратифицированными нашей страной.

– Известно, что поле – академия солдата. Поговорим об учениях и мероприятиях, в которых принимает участие личный состав Сухопутных войск. Каковы результаты военнослужащих и подраз­делений?

– Как показывает проведенный анализ, за последние несколько лет интенсивность боевой подготовки в Сухопутных войсках увеличилась в несколько раз. Военнослужащие соединений и частей Сухопутных войск регулярно участвуют в различных учениях, в том числе международного масштаба, где совершенствуют свои практические навыки и полевую выучку.

С момента образования военнослужащие Сухопутных войск приняли активное участие в следующих масштабных учениях: в республиканских – «Шығыс», «Батыл-Тойтарыс», «Айбалта», «Көкжал», в международных – «Взаимодействие», «Нерушимое братство», «Мирная миссия», «Поиск», «Казинд» и других.

Кроме этого, военнослужащие Сухопутных войск постоянно принимают участие в различных конкурсах Армейских международных игр, как на территории Казахстана, так и за его пределами. Неоднократно участвовали в парадах войск, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечест­венной войне, с участием Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Респуб­лики Казахстан. В этом году военнослужащие регионального командования «Юг» показали высокий уровень подготовленности и стали победителями международных соревнований, прошедших в Исламской Респуб­лике Пакистан.

Все проведенные мероприя­тия способствовали повышению уровня полевой выучки, получению командирами бое­вых машин и танков твердых профессиональных знаний и умений, развитию у них навыков по управлению подразделением при выполнении поставленных задач, выработке у личного состава высокой психологичес­кой устойчивости, смелости и решительности, физической выносливости. Несомненно, такие мероприятия способствуют повышению престижа военной службы в целом.

– Что бы Вы пожелали военно­служащим Сухопутных войск в столь знаменательный день?

– Благодаря ежедневному труду, слаженности, профессионализму офицеров и сержантов управления главнокомандующего Сухопутными войсками все поставленные руководством Министерства обороны задачи оперативно выполняются, что обеспечивает успешную реализацию своих функций.

От командования Сухопутных войск и от себя лично сердечно поздравляю весь личный состав, членов семей военнослужащих и ветеранов с Днем образования управления главнокомандующего Сухопутными войсками! Всем желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов на благо процветания нашей Родины – Республики Казахстан!