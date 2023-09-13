Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу

Сотрудники УПН ДП Жамбылской области обнаружили сумку с оружием и боеприпасами возле железнодорожного переезда в Шу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Как сообщается, в рамках операции "Кару" в заброшенном здании, расположенном возле железнодорожного переезда Шу, обнаружена сумка.

Внутри нее обнаружены: двухствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра; обрез двуствольного ружья ТОЗ-63 12-го калибра; свето-шумовая граната; 91 патрон различного калибра; пара наколенников и чехол для бронежилета.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК и назначена экспертиза", – отметил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.