Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу

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Сотрудники УПН ДП Жамбылской области обнаружили сумку с оружием и боеприпасами возле железнодорожного переезда в Шу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Как сообщается, в рамках операции "Кару" в заброшенном здании, расположенном возле железнодорожного переезда Шу, обнаружена сумка.

Внутри нее обнаружены: двухствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра; обрез двуствольного ружья ТОЗ-63 12-го калибра; свето-шумовая граната; 91 патрон различного калибра; пара наколенников и чехол для бронежилета.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК и назначена экспертиза", – отметил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

 

#оружие #боеприпасы #Шу #сумка

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