Сумму ущерба Казахстану из-за аварии на КТК озвучил министр финансов

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства высказался об ущербе Казахстану из-за аварии на КТК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения, будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так, оценивается в пределах 100-150 миллиардов тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

При этом он отметил, что если последствия аварии устранят быстро, тогда сумма ущерба будет, естественно, меньше.