«Суперасфальт» хотят применить в дорожном строительстве Казахстана

АО «КаздорНИИ» продолжает разработку национальных стандартов для внедрения американской технологии «Суперасфальт» в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этой связи отечественные ученые встретились с одним из разработчиков данной технологии, профессором Хуссейном Бахией, а также с представителями компании Honeywell (США). В рамках сотрудничества обсуждались перспективы адаптации передовой технологии для повышения долговечности и эффективности казахстанских дорог.

Сотрудничество с американскими экспертами осуществляется как на методологическом, так и на научно-практическом уровне и направлено на увеличение межремонтных сроков и снижение эксплуатационных затрат.

«Разработана дорожная карта по поэтапному внедрению методологии «Суперасфальт» в автодорожные проекты на 2025–2030 годы. Эта методология успешно зарекомендовала себя в США, России и других странах. На первом этапе осуществляется разработка национальных стандартов. В настоящее время КаздорНИИ завершает работу над тремя основополагающими национальными стандартами, необходимыми для внедрения технологии «Суперасфальт». Уже в следующем году в рамках пилотного проекта будут построены первые километры асфальтобетонных покрытий по новым стандартам», — отметил вице-президент АО «КаздорНИИ» Ерик Амирбаев.

В последующие годы также будет проводиться научно-техническое сопровождение пилотных проектов и мониторинг опытных участков. По итогам будет дана оценка эффективности внедрения технологии «Суперасфальт», что позволит принять решение о переходе на новые стандарты.

Методология учитывает условия эксплуатации битумных вяжущих в конкретных регионах, а также транспортные нагрузки и интенсивность движения. Внедрение этих стандартов станет важным шагом в модернизации инфраструктуры страны, что позволит значительно увеличить срок службы дорог и снизить расходы на их содержание.

Напомним, технология «Суперасфальт», успешно применяемая в США и более чем в 120 странах мира, позволяет проектировать покрытия с высокой устойчивостью к климатическим условиям и интенсивному трафику, что особенно актуально для Казахстана с его разнообразными климатическими зонами.