Суперкубок – у «Астаны»

В матче-открытии сезона 2023 года по футболу столичная «Астана» обыграла шымкентский «Ордабасы» и пополнила копилку очередным престижным трофеем. Поединок состоялся в субботу на столичной «Астана Арене».

Самым результативным оказался первый тайм. Вначале новичок столичной команды – северомакедонский легионер Алекса Аманович – на 8-й минуте встречи ударом из-за пределов штрафной забил потрясающий по красоте гол. А еще через минуту полузащитник сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев с передачи своего товарища по «Ордабасы» и национальной сборной Асхата Тагыбергена сравнял счет.

В конце первого тайма форвард столичной команды – игрок сборной Гамбии Дембо Дарбо – точным ударом с пенальти на 38-й минуте забил свой дебютный и победный для своей команды гол – 2:1.

Во второй половине игры обе команды имели возможности изменить счет, но голов больше забито не было. Итог матча – победа «Астаны» с минимальным перевесом. Таким образом команда завоевала Суперкубок Казахстана в шестой раз в своей истории. При этом, напомним, столичная команда также является шестикратным чемпионом страны.

«Астана» уже в 10-й раз принимала участие в суперкубках Казахстана и становилась победителем в 2011, 2015, 2018, 2019, 2020 и 2023 годах. Для «Ордабасы» это второе участие в Суперкубке Казахстана. В 2012 году команда одержала единственную победу.

Трехкратным обладателем этого трофея является «Актобе» (2008, 2010, 2014 годы), а еще две победы – на счету алматинского «Кайрата» (2016, 2017 годы) и костанайского «Тобола» (2021, 2022 годы).

В этот же день состоялся еще один примечательный поединок. В столице Узбекистана между собой товарищеский поединок провели два очень принципиальных (в прошлом) соперника – действующий чемпион этой страны «Пахтакор» и один из лидеров первенства Казахстана – алматинский «Кайрат». Встреча получилась необычайно зрелищной и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

У ташкентцев дублем отметился сербский нападающий Драган Черан (на 4-й и 45-й минутах), а еще по одному мячу забили игроки сборной Узбекистана Сардор Рашидов (58) и Хожиакбар Алижонов (62). В свою очередь у казахстанской ­команды голами отметились полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов (20) и бразилец Жоао Пауло (50, 73).