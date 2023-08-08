Супруга водителя погибла в ДТП в области Жетісу

В ДТП на автодороге «Алматы-Оскемен» женщина погибла, ребенок пострадал, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции области Жетісу.

Фото ДП области Жетісу

По данным ДП, факт зарегистрирован 8 августа в Коксуском районе области Жетісу. Немецкой иномаркой управлял 39-летний мужчина, который на 235 км трассы «Алматы-Оскемен» допустил опрокидывание автомашины.

«На месте происшествия погибла 35-летняя супруга водителя. Также в больницу с различными травмами госпитализировали двухлетнего ребенка. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование», – отметили в полиции.