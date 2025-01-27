Супругов осудили за подпольный алкогольный бизнес в Шымкенте

Суд,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

У правонарушителей конфисковали 13 дорогих авто и 75 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Городской департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Расследование установило, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция реализовывалась не только в городе Шымкент, но и в соседних регионах – Туркестанской и Жамбылской областях.

В ходе обысков изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, 24 тыс. поддельных акцизных марок, готовая алкогольная продукция различных марок и 75 миллионов тенге.

Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге.

На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.

«Приговором суда указанные лица признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233 ч. 2 УК) и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК). Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге», – говорится в официальном сообщении. 

Там же напомнили, что продажа и употребление суррогатной алкогольной продукции представляет серьезную угрозу для здоровья граждан. Такие напитки, изготовленные с нарушением технологий и с использованием несертифицированных ингредиентов, могут содержать токсичные вещества, вызывающие отравления, серьезные заболевания и даже летальный исход.

 

#суд #бизнес #алкоголь #супруги #подполье

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