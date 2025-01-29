Супружеская пара из Нигерии скрывалась от миграционной службы в Астане

Несмотря на то, что суд принял решение о выдворении супругов

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники миграционной службы выявили более 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП столицы

Они были привлечены к адмответственности. Также были установлены 22 иностранных гражданина, уклонявшихся от исполнения судебных решений и выезда с территории РК.

«Среди них оказалась супружеская пара из Нигерии, которая несмотря на решение суда о выдворении, не покинула территорию страны, скрывалась от миграционной службы и находилась в Казахстане незаконно. После сбора необходимых документов они были доставлены в столичный аэропорт и принудительно выдворены. Как выяснилось, ранее семейная пара занималась трудовой деятельностью в Алматы, женщина работала няней в семье, а муж подрабатывал преподавателем иностранного языка», – сообщили в полиции.

Также выявлены 14 работодателей, которые привлекли иностранную рабочую силу без разрешения местных исполнительных органов. В отношении всех указанных лиц возбуждены дела по адмстатье «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства РК».

