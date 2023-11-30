Международный кинофестиваль «Бастау» пройдет в Алматы

Культура, Кино
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Аменова Дана
Корреспондент

С 12-го по 16-е декабря 2023 года в Алматы пройдет XI международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау», сообщает Kazpravda.kz.

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 декабря в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Фильм-открытия – историческая драма «Заложники войны» режиссера Елдара Капарова. 

Кинофестиваль «Бастау» откроется фильмом «Заложники войны». В основу этой картины положена реальная история и судьба японского юноши, курсанта императорского училища Ахико Тэцуро, попавшего в советский плен после Второй мировой войны. В лагере молодой японец встречает настоящего героя войны, казаха Акажана, который служил в Советской армии и участвовал в наступлении на Берлин. После был отправлен на Японскую войну, где получил ранение и попал в плен. По возвращении Акажан был осужден как «предатель и враг народа».

Фильм был создан интернациональной командой во главе с продюсерами Борисом Чердабаевым, Алией Увальжановой, Сано Синдзю и Шуичи Есимура. Роли главных героев исполнили Сырым Кашкабаев (Казахстан) и Эйсаку Огасавара (Япония).

Организаторами фестиваля традиционно выступают кинокомпании Tanaris Production и A-Team при поддержке Акимата города Алматы и Министерства культуры и информации РК. Партнеры - Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, Высшая школа Turan Film Academy Университета «Туран», Школа медиа и кино AlmaU и Казахский национальный университет искусств.

 

#кино #фестиваль #Бастау

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