Вдоль одного из оживленных проспектов столицы на правобережье города расположена многоэтажка, в которой живет молодая семья Алдыназаровых. В апреле они приобрели евродвушку в рамках льготной ипотечной программы «Елорда жастары».

Для супругов и их трех дочерей приобретение собственного жилья – исполнение долгожданной мечты. Как говорит хозяйка домашнего очага Асель, знаменательному событию предшествовали пять лет. Все эти годы семья жила в арендном жилье, выделенном столичным акиматом. Молодая чета признается, что именно поддержка со стороны местных властей способствовала тому, что теперь у них есть собственная крыша над головой.

На молодежном форуме «Жаңа адамдар», прошедшем в феврале этого года, Президент Касым-Жомарт

Токаев подчеркнул ключевую роль молодых казахстанцев в развитии страны. Он отметил, что именно прогрессивная, образованная и мыслящая молодежь, способная адаптироваться к вызовам времени, определит будущее государства. В своем выступлении Глава государства также акцентировал внимание на мерах поддержки молодых семей, в частности, на возможности при­обретения жилья с помощью льготного кредитования.

В рамках исполнения поставленных задач ипотечный продукт «Елорда жастары» от АО «Отбасы банк» получил более широкое звучание и охватил представителей работающей молодежи, получавших ключи от арендных квартир без права выкупа. Пять-шесть лет назад такая возможность считалась великолепной, поскольку позволяла горожанам экономить на оплатах за проживание, коммунальные счета ввиду низких ставок.

– В конце 2019 года мы получили ключи от арендной квартиры. С учетом квадратуры жилья оплачивали порядка шести тысяч тенге в месяц, что со временем позволило нам накопить на первоначальный взнос. Откладывать некоторую сумму сразу не получилось: пандемия коронавирусной инфекции ударила по материальной стороне вопроса. Начиная с 2022 года, как только ситуация нормализовалась, мы усиленно принялись беречь каждый тенге, отказывая себе во многих вещах, о чем, конечно, ни капли не жалеем. Зато теперь у нас есть свое гнездышко, – с улыбкой говорит Асель Алдыназарова.

Во время разговора собеседница употребила слово «гнездышко» не случайно. Стоило открыть входную дверь, чтобы попасть в квартиру, – почувствствовалась атмосфера семейного тепла и уюта. Гостиная, объединенная с кухней, создает светлое, большое общее пространство. Здесь семья проводит много времени за обеденным столом – мило устроившись вместе или готовя на современной кухне. Свет, наполняющий комнату, открывает впечатляющий вид на столицу, точнее на правую ее часть, где расположена значительная часть достопримечательностей старого города.

– Квартира находится на 19-м этаже. Из окон – замечательные виды. Сейчас, оглядываясь назад, вспоминаю, как весной этого года сильно переживала за будущую покупку. На тот момент моего дохода не хватало на заветную мечту. Пришлось экстренно искать созаемщика. Плюс ко всему сумма банковского займа не превышала 20 миллионов тенге, а та евродвушка, которую мы уже присмотрели, стоила 30 миллионов. Голова шла кругом – столько мыслей. К счастью, все сложилось лучшим образом. Недостающую часть средств заняли у родственников. Главное, что теперь у нас есть собственный угол, – радуется женщина, отмечая, что для каждой семьи, особенно той, где есть дети, жилищный вопрос – первостепенный.

Напомним, с начала года для работающей молодежи, ранее проживавшей в арендных квартирах, открылась реальная перспектива обрести собственное жилье благодаря доступным ипотечным программам. В крупнейших городах страны – Астане, Алматы и Шымкенте – реализуются три целевых проекта: «Елорда жастары», «Алматы жастары» и Qamqor. Эти инициативы направлены на предоставление льготного кредитования молодым специалистам.

По словам директора центрального филиала АО «Отбасы банк» Жанар Изимбетовой, у всех трех ипотечных продуктов одинаковые условия: максимальная сумма займа до 20 млн тенге, срок кредитования – до 19 лет включительно, первоначальный взнос – 10%, а ставка кредитования – 5% годовых (ГЭСВ от 5,2 до 5,7%). Помимо этого, для работающей молодежи в рамках программ льготного кредитования не устанавливаются жесткие ограничения ни по возрасту, ни по типу приобретаемой недвижимости – это может быть как квартира в новостройке, так и жилье на вторичном рынке – выбор остается за клиентом. Ключевым критерием выступает платежеспособность заемщика. Однако и здесь предусмотрена гибкость: если, например, основной заявитель не может подтвердить официальный доход, это может сделать его супруг или супруга. Кроме того, при необходимости допускается привлечение до двух созаемщиков для повышения совокупного дохода и увеличения шансов на одобрение займа.