Новый учебный год для семилетнего Ибрагима обещает быть особенным: он пойдет во второй класс не из арендуемой квартиры, а из той, что по праву будет считаться собственностью их семьи. Пять лет супруги Аягановы вместе с тремя сыновьями снимали жилье. Как говорит глава семейства Жанболат Аяганов, благодаря поддержке столичного акимата (в виде выдачи временного жилья на льготных условиях) им удалось накопить средства на первоначальный взнос, что значительно помогло в решении жилищного вопроса.
ПопулярноеВсе
Завтра – День спорта
Системный подход, направленный на результат
Учитель – ключевая фигура в построении будущего страны
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Надежный щит Отчизны
Распоряжения Главы государства
С избирателем – лицом к лицу
Путь к вершине
Дипломатия в условиях «идеального шторма»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
В Семее проходит международный показ мод «Дух Абая»
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
Астана приветствует соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией
Меры по противодействию наркобизнесу дают результаты
Ценитель быстрых скакунов
Бывший тренер Рыбакиной возобновит тренерскую деятельность
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
Значимое культурное и духовное событие
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Читайте также
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]