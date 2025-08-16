Большие надежды семьи Аягановых

Жилищный вопрос
7
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Новый учебный год для семилетнего Ибрагима обещает быть особенным: он пойдет во второй класс не из арендуемой квартиры, а из той, что по праву будет считаться собственностью их семьи. Пять лет супруги Аягановы вместе с тремя сыновьями снимали жилье. Как говорит глава семейства Жанболат Аяганов, благодаря поддержке столичного акима­та (в виде выдачи временного жилья на льготных условиях) им удалось накопить средства на первоначальный взнос, что значительно помогло в решении жилищного вопроса.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Пять лет назад, когда мы только заехали в арендное жилье, мы были неимоверно счастливы иметь крышу над головой, оплачивая символические суммы за проживание. Значительную часть, так скажем, высвобожденных денег мы откладывали на приобретение собственной квартиры. И вот сейчас находимся на стадии оформления ипотеки в рамках программы «Елорда жас­тары». Уже присмотрели евродвушку. Очень приятно, что для работающей молодежи, для молодых семей создаются выгодные условия для покупки квартиры. Всем известно, какие сейчас кусачие цены на рынке недвижимос­ти, – добавляет Жанболат Аяганов.

Он неслучайно поднимает тему дороговизны жилья. Это камень преткновения для многих, кто еще не приобрел собственную крышу над головой. И не все ипотечные продукты по карману жителям Астаны. Чета Аягановых признается, что тоже не с первого раза смогли оформить льготный кредит (возникли некоторые проблемы с пенсионными отчислениями). На помощь главе семейства пришла жена Улжалгас, выступив созаемщиком. Получив одобрение от банка, молодые люди в очередной раз убедились, что вместе они – сила, и некоторые вопросы можно решить только рука об руку.

– К сожалению, нам не сразу одоб­рили ипотеку, поэтому старший сын пошел в первый класс из той квартиры, что мы арендовали. Но в этом году все будет иначе: новые эмоции, другие впечатления. Дети уже в ожидании переезда в собственное жилье. ­Ибрагим в предвкушении долгожданного события. Во второй класс он пойдет из дома, который сможет называть своим, – радуется Жанболат Аяганов.

Напомним, несколько лет назад в Казахстане была запущена программа аренды жилья для работающей молодежи. Ее основная цель – помочь молодым казахстанцам снимать квартиры на выгодных условиях с минимальными ежемесячными платежами. Это позволяло людям не только обеспечить себе жилье, но и параллельно копить средства на приобретение собственной квартиры в будущем. Квартиры, предоставляемые по этой программе, находятся в ведении местных исполнительных органов, а срок аренды, согласно договорным обязательствам, составляет пять лет. У семьи Аягановых этот период истек в марте. Сейчас супруги снимают квартиру, считая дни до передачи ключей.

Ранее на страницах «Казахстанской правды» директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жанар Изимбетова рассказывала, что при разработке программы «Елорда жастары», ориентированной на работающую молодежь, они совместно с акиматом столицы создали максимально гибкие условия кредитования. Например, нет требований к объекту недвижимости. Это может быть квартира, реализуемая как на первичном, так и на вторичном рынке. Главное условие – платежеспособность человека.

Но и здесь есть свои нюансы. Допус­тим, если глава семьи не может подтвердить официальный доход, то это за него может сделать супруга. Или наоборот. В случае необходимости разрешается привлечь до двух созаемщиков. При этом одно из ключевых требований программы – у претендента и его (ее) супруги (а) не должно быть жилья в собственности в течение последних пяти лет.

#жилье #ипотека #ипотечное кредитование

Популярное

Все
Завтра – День спорта
Системный подход, направленный на результат
Учитель – ключевая фигура в построении будущего страны
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Надежный щит Отчизны
Распоряжения Главы государства
С избирателем – лицом к лицу
Путь к вершине
Дипломатия в условиях «идеального шторма»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
В Семее проходит международный показ мод «Дух Абая»
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
Астана приветствует соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией
Меры по противодействию наркобизнесу дают результаты
Ценитель быстрых скакунов
Бывший тренер Рыбакиной возобновит тренерскую деятельность
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
Значимое культурное и духовное событие
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]