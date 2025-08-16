– Пять лет назад, когда мы только заехали в арендное жилье, мы были неимоверно счастливы иметь крышу над головой, оплачивая символические суммы за проживание. Значительную часть, так скажем, высвобожденных денег мы откладывали на приобретение собственной квартиры. И вот сейчас находимся на стадии оформления ипотеки в рамках программы «Елорда жас­тары». Уже присмотрели евродвушку. Очень приятно, что для работающей молодежи, для молодых семей создаются выгодные условия для покупки квартиры. Всем известно, какие сейчас кусачие цены на рынке недвижимос­ти, – добавляет Жанболат Аяганов.

Он неслучайно поднимает тему дороговизны жилья. Это камень преткновения для многих, кто еще не приобрел собственную крышу над головой. И не все ипотечные продукты по карману жителям Астаны. Чета Аягановых признается, что тоже не с первого раза смогли оформить льготный кредит (возникли некоторые проблемы с пенсионными отчислениями). На помощь главе семейства пришла жена Улжалгас, выступив созаемщиком. Получив одобрение от банка, молодые люди в очередной раз убедились, что вместе они – сила, и некоторые вопросы можно решить только рука об руку.

– К сожалению, нам не сразу одоб­рили ипотеку, поэтому старший сын пошел в первый класс из той квартиры, что мы арендовали. Но в этом году все будет иначе: новые эмоции, другие впечатления. Дети уже в ожидании переезда в собственное жилье. ­Ибрагим в предвкушении долгожданного события. Во второй класс он пойдет из дома, который сможет называть своим, – радуется Жанболат Аяганов.

Напомним, несколько лет назад в Казахстане была запущена программа аренды жилья для работающей молодежи. Ее основная цель – помочь молодым казахстанцам снимать квартиры на выгодных условиях с минимальными ежемесячными платежами. Это позволяло людям не только обеспечить себе жилье, но и параллельно копить средства на приобретение собственной квартиры в будущем. Квартиры, предоставляемые по этой программе, находятся в ведении местных исполнительных органов, а срок аренды, согласно договорным обязательствам, составляет пять лет. У семьи Аягановых этот период истек в марте. Сейчас супруги снимают квартиру, считая дни до передачи ключей.

Ранее на страницах «Казахстанской правды» директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жанар Изимбетова рассказывала, что при разработке программы «Елорда жастары», ориентированной на работающую молодежь, они совместно с акиматом столицы создали максимально гибкие условия кредитования. Например, нет требований к объекту недвижимости. Это может быть квартира, реализуемая как на первичном, так и на вторичном рынке. Главное условие – платежеспособность человека.

Но и здесь есть свои нюансы. Допус­тим, если глава семьи не может подтвердить официальный доход, то это за него может сделать супруга. Или наоборот. В случае необходимости разрешается привлечь до двух созаемщиков. При этом одно из ключевых требований программы – у претендента и его (ее) супруги (а) не должно быть жилья в собственности в течение последних пяти лет.