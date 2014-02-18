Экономика

Своевременная защита

29 На расширенном заседании Правительства, состоявшемся в минувшую пятницу, Глава государства, отметив целесообразность принятых Нацбанком мер, сказал, что это позволит обеспечить рост экономики на 6%, то есть будет выполнен основной показатель для достижения поставленных целей. О том, что в последние годы валютная политика была нацелена на сохранение уровня обменного курса в пределах до 155 тенге за доллар, напомнил и Национальный банк. Но Казахстан тесно интегрирован в глобальную экономику, а это значит, что, как и другие страны, подвержен влиянию мировых финансовых и товарных рынков. Нельзя не учитывать и ослабление валют наших партнеров по Таможенному союзу. Так, российский рубль в 2013 году был ослаблен на 7,1%, а белорусская валюта практически за один день упала на 20% по отношению к доллару. Поэтому в создавшихся внешних условиях Казахстан принял своевременные защитные меры.

Кроме того, свою роль сыграло усиление спекулятивных операций. В результате главный банк был вынужден регулярно принимать участие в валютных торгах, чтобы противодействовать возможному ажиотажу. В связи с этим Н. Назарбаев сказал, что «необходимо строго следить за спекуляцией и строго наказывать в случае выявления таких негативных фактов. С учетом тенденций в мировой экономике и внутренней ситуации важная задача Правительства и Нацбанка – реализация предупредительных мер по сохранению макроэкономической и социальной стабильности».

Важно отметить, что на расширенном заседании Президент огромное внимание уделил социальной защите населения. Он поручил Правительству обеспечить стабильность цен на основные виды продовольственных и социально значимых товаров, ГСМ, лекарства, а также не допустить дефицита продукции и необоснованного роста тарифов на услуги монополистов. И еще одним важным моментом, на что обратил внимание Н. Назарбаев, является принятие комплекса социальных мер. Глава государства поручил с 1 апреля 2014 года предусмотреть ежемесячную доплату к окладу работников госучреждений и государственных казенных предприятий в размере 10%.

Сегодня с целью получения адекватных доходов, как не раз отмечал Глава государства, надо поднимать отечественных товаропроизводителей – экспортеров, и не только крупных, но и малый и средний бизнес. Сейчас товары дешевеют, возможность их экспорта на мировые рынки расширяется, и это должно сыграть на руку товаропроизводителю. А значит, в выигрыше будут государственный бюджет и экономика в целом, особенно экспортные и импортозамещающие отрасли. Понятно, что когда растет импорт, страна постепенно попадает в зависимость от внешнего мира. Поэтому принятые руководством Казахстана меры как раз направлены на сокращение такой зависимости.

Узан ИСКАКОВ,
директор лаборатории «Наука для бизнеса» КазЭУ им. Т. Рыскулова, д. э. н., профессор

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