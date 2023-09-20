Своим не место на прилавке?

К такому выводу пришли экс­перты Палаты предпринимателей Шымкента, проанализировав результаты опроса, проведенного среди местных товаропроизводителей. К примеру, экспорт продукции крупнейшего в стране производителя растительного масла с начала года снизился в несколько раз.

За шесть месяцев 2023 года ТОО «Шымкент май» экспортировало в Узбекистан подсолнечное и сафлоровое масло на сумму 4 млн долларов, что в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда общий объем поставок в соседнюю страну составил 20 млн долларов. Снизились также объемы экспорта в страны дальнего зарубежья. К примеру, в Афганистан – почти 20-кратное сокращение. Если в прошлом году было отправлено продукции на 7,7 млн долларов, то в текущем – на 0,3 млн долларов.

В Таджикистан и Туркменистан экспорт полностью прекратился, тогда как в прошлом году объем поставок исчислялся 2,5 млн долларов, хотя исторически страны Центральной Азии были традиционным рынком сбыта продукции масложиркомбината.

Один в один складывается ситуация и с реализацией хлопкового масла. За первое полугодие 2022 года в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан предприятие экспортировало хлопкового масла на 5,3 млн долларов, а за первое полугодие текущего года экспорт составил 2,2 млн долларов, то есть снижение в 2,4 раза.

Резкое сокращение экспорта связано с тем, что с приходом российских товаров на рынок этих стран шымкентский производитель не выдерживает конкуренции из-за более низких отпускных цен на масложировую продукцию российских производителей.

Несомненно, ситуация, когда идет стремительная потеря рынка, беспокоит. Этим летом завод на два месяца вынужден был приостановить работу, так как упал спрос даже на внутреннем рынке, несмотря на то, что в это время хозяйки заготавливают на зиму салаты.

Эксперты говорят, что такое положение дел может привести к сокращению рабочих мест и налоговых поступлений. И добавляют: подобная ситуация сложилась не только на масложиркомбинате. Объем поставок в Узбекистан сократил также единственный в Шымкенте производитель смазочных масел. Если в 2022 году экспорт его продукции составлял на сумму 2,4 млн долларов, то в этом он снижен в 1,6 раза.