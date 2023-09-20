Своим не место на прилавке?

Общество
364
Любовь Доброта, Шымкент

Продукция отечественных производителей теряет не только внешние, но и внутренний рынок сбыта.

К такому выводу пришли экс­перты Палаты предпринимателей Шымкента, проанализировав результаты опроса, проведенного среди местных товаропроизводителей. К примеру, экспорт продукции крупнейшего в стране производителя растительного масла с начала года снизился в несколько раз.

За шесть месяцев 2023 года ТОО «Шымкент май» экспортировало в Узбекистан подсолнечное и сафлоровое масло на сумму 4 млн долларов, что в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда общий объем поставок в соседнюю страну составил 20 млн долларов. Снизились также объемы экспорта в страны дальнего зарубежья. К примеру, в Афганистан – почти 20-кратное сокращение. Если в прошлом году было отправлено продукции на 7,7 млн долларов, то в текущем – на 0,3 млн долларов.

В Таджикистан и Туркменистан экспорт полностью прекратился, тогда как в прошлом году объем поставок исчислялся 2,5 млн долларов, хотя исторически страны Центральной Азии были традиционным рынком сбыта продукции масложиркомбината.

Один в один складывается ситуация и с реализацией хлопкового масла. За первое полугодие 2022 года в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан предприятие экспортировало хлопкового масла на 5,3 млн долларов, а за первое полугодие текущего года экспорт составил 2,2 млн долларов, то есть снижение в 2,4 раза.

Резкое сокращение экспорта связано с тем, что с приходом российских товаров на рынок этих стран шымкентский производитель не выдерживает конкуренции из-за более низких отпускных цен на масложировую продукцию российских производителей.

Несомненно, ситуация, когда идет стремительная потеря рынка, беспокоит. Этим летом завод на два месяца вынужден был приостановить работу, так как упал спрос даже на внутреннем рынке, несмотря на то, что в это время хозяйки заготавливают на зиму салаты.

Эксперты говорят, что такое положение дел может привести к сокращению рабочих мест и налоговых поступлений. И добавляют: подобная ситуация сложилась не только на масложиркомбинате. Объем поставок в Узбекистан сократил также единственный в Шымкенте производитель смазочных масел. Если в 2022 году экспорт его продукции составлял на сумму 2,4 млн долларов, то в этом он снижен в 1,6 раза.

#рынок #сбыт #продукция #производители #спрос

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
То высохнет, то вымокнет
Приступить к реализации
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]