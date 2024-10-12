Свыше 1,7 тыс. операций на открытом сердце проведено детям в РК с начала года

Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, где проводятся кардиохирургические операции с рождения, передает Kazpravda.kz

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С начала года по сентябрь 2024 года в Казахстане проведено 1708 операций на открытом сердце детям с врожденными пороками, из них 48% проведены детям до одного года жизни.

В наиболее тяжелых случаях для спасения жизни детей реализованы телемедицинские технологии и медицинская авиация.

Выполнено 459 вылетов санавиации, из них 292 вылет к новорожденным. Оказана медицинская помощь 1 357 детям. Транспортировано – 498, из них 291 детей в города Астана и Алматы.

Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, где проводятся кардиохирургические операции с рождения.