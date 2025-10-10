Обеспечение жителей страны качественной питьевой водой является одной из приоритетных задач, Поставленных Главой государства перед Правительством
По поручению Президента 2,2 млрд тенге выделено из Специального государственного фонда на реализацию проектов по строительству шести новых объектов водоснабжения в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Проекты охватывают села в Аральском и Казалинском районах с численностью населения порядка 2 тыс. человек. Реализация данных мер позволит обеспечить качественным водоснабжением села Тастубек, Еримбетжага, Шакен, Шили, Шитубек и Сарбулак.
Работы предусматривают как подключение к системам группового водоснабжения, так и строительство внутрипоселковых сетей. Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию намечены до конца 2025 года.