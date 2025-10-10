Обеспечение жителей страны качественной питьевой водой является одной из приоритетных задач, Поставленных Главой государства перед Правительством

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Президента 2,2 млрд тенге выделено из Специального государственного фонда на реализацию проектов по строительству шести новых объектов водоснабжения в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Проекты охватывают села в Аральском и Казалинском районах с численностью населения порядка 2 тыс. человек. Реализация данных мер позволит обеспечить качественным водоснабжением села Тастубек, Еримбетжага, Шакен, Шили, Шитубек и Сарбулак.

Работы предусматривают как подключение к системам группового водоснабжения, так и строительство внутрипоселковых сетей. Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию намечены до конца 2025 года.