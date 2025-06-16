По итогам переговоров Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных связей.

Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.