Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная

Мошенничество,Закон и Порядок
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На сбережения, хранившиеся на депозите, она планировала купить жилье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница Костаная стала жертвой мошенников, вложив 21 миллион тенге в фальшивую платформу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Женщина, инвестировавшая 21 миллион тенге, узнала от полиции, что она стала частью мошеннической схемы. С октября 2024 года по январь 2025 года она была обманута злоумышленниками. Ей предложили выгодное сотрудничество якобы с платформой одного из банков, но в итоге её бизнес использовался для вывода средств.

Все началось в октябре 2024 года, когда женщина увидела объявление в Instagram о прибыльных инвестициях. Она связалась со «старшим консультантом», который предложил ей вложить деньги. После первого перевода в 100 долларов США у женщины начали требовать дополнительные деньги для оплаты несуществующих налогов и пошлин. Мошенники убеждали ее увеличить суммы, включая кредиты в нескольких банках. На сбережения, хранившиеся на депозите, она планировала купить жилье. В общей сложности потерпевшая перевела более 21 миллиона тенге.

В ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как дроппер в мошеннической схеме. Установлено, что банковские реквизиты ее бизнеса мошенники использовали для дальнейшего вывода денег.

По факту мошенничества в особо крупном размере проводится следствие. Сейчас полиция продолжает работать над установлением местонахождения и задержанием подозреваемых.

В полицейском ведомстве призывают граждан быть осторожными при финансовых операциях через интернет и не доверять сомнительным предложениям. В случае подозрений, следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

#мошенники #платформа #дроппер

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