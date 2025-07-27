В субботу, 26 июля, метеорологическая станция района Миюнь повысила уровень предупреждения в связи с проливными ливнями до "красного", самого высокого уровня в четырехуровневой системе предупреждения о погоде в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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С 12:00 субботы до 02:00 воскресенья в районе Миюнь выпало в среднем 73,5 мм осадков, при этом самое максимальное количество осадков достигло 315,3 мм на гидрологической станции Хуантулян. Внезапные наводнения, вызванные ливнями, привели к повреждению автодорог и нарушению работы объектов связи и электроснабжения в нескольких деревнях Миюня.

Экстремальные погодные условия привели к закрытию 12 основных шоссе в Миюне, семь из которых с тех пор вновь открылись для движения транспорта. Была восстановлена связь во всех пострадавших от наводнения деревнях. По состоянию на 05:00 воскресенья в общей сложности 3 065 жителей из 149 деревень были эвакуированы. Сообщений о пострадавших не поступало, хотя эвакуационные и спасательные операции все еще продолжаются.

По прогнозам синоптиков, ожидается, что в понедельник погодные условия немного улучшатся, но в горных районах этого пекинского пригорода ожидаются ливневые дожди.

Штаб по борьбе с наводнениями и засухой района Миюнь задействовал механизм экстренного реагирования на ЧС 1-го уровня в связи с наводнениями и продолжит проведение соответствующих спасательных операций.