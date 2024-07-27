Свыше 30 тыс. астанчан посмотрели прямую трансляцию открытия Олимпийских игр

В столице состоялось праздничное мероприятие в честь открытия XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает Kazpravda.kz
В семи локациях города значимое событие собрались посмотреть свыше 30 тыс. человек, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Главная цель мероприятия – поддержка казахстанских спортсменов, представляющих честь страны на Олимпийских играх.
До начала прямой трансляции официального открытия Олимпийских игр была организована концертная программа с участием звезд отечественной эстрады - лауреатов международных конкурсов Актоты Болшовой, Акимжаном Маженовым, Зариной Омаровой, ILIAS, а также композитором Улыкпаном Жолдасовым.
Помимо концертной программы, для жителей столицы были организованы развлекательные интерактивы – спортивные баттлы и викторины. Самым активным участникам вручили подарки.
Руководитель управления физической культуры и спорта города Астаны Василий Левит отметил:
«Сегодня стартуют летние Олимпийские игры в Париже. От столицы на Олимпиаду поехали 12 спортсменов. Они смогли завоевать 14 лицензий по семи видам спорта. Больше всего - теннисистов. Честь нашей страны в Париже будут защищать Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Недовесов и Александр Шевченко. Борьба за олимпийское золото будет, безусловно, сложной и напряжённой. Я хорошо понимаю каждого спортсмена и его волнение перед стартами. Потому что сам несколько раз принимал участие в Олимпиаде в составе нашей сборной. И я знаю, как важно каждому из них услышать слова поддержки и пожелания удачи перед серьезным испытанием».