Свыше 30 тыс. астанчан посмотрели прямую трансляцию открытия Олимпийских игр

Фото: акимат Астаны

В семи локациях города значимое событие собрались посмотреть свыше 30 тыс. человек, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Главная цель мероприятия – поддержка казахстанских спортсменов, представляющих честь страны на Олимпийских играх.

До начала прямой трансляции официального открытия Олимпийских игр была организована концертная программа с участием звезд отечественной эстрады - лауреатов международных конкурсов Актоты Болшовой, Акимжаном Маженовым, Зариной Омаровой, ILIAS, а также композитором Улыкпаном Жолдасовым.

Помимо концертной программы, для жителей столицы были организованы развлекательные интерактивы – спортивные баттлы и викторины. Самым активным участникам вручили подарки.

Руководитель управления физической культуры и спорта города Астаны Василий Левит отметил: