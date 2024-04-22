Свыше 40 млрд тенге на противопаводковые мероприятия направили соучредители ERG

Акционеры-основатели Евразийской группы направили 40 млрд тенге на ликвидацию последствий стихии и поддержку жителей. Ранее ERG на эти цели были выделены 500 млн тенге, а Евразийским банком 450 млн тенге помощи.

«Мы глубоко сопереживаем казахстанцам, пострадавшим от беспрецедентных паводков. И надеемся на их скорейший возврат к нормальной жизни. Поэтому мы направляем средства на восстановление их домов и инфраструктуры их родных мест. Являясь социально-ориентированной компанией, мы не могли оставаться в стороне и поддерживаем всю сложную работу по восстановлению пострадавших регионов, которая проводится под контролем главы государства Касым-Жомарта Токаева. «Біз біргеміз» - эти слова отражают всю силу и мощь народа Казахстана», – отмечают совладельцы Группы.

Помимо финансирования, ERG продолжают оказывать помощь спецтехникой, предоставляют помещения для эвакуируемых.

«Eurasian Resources Group сопереживает казахстанцам, которые сегодня оказались в тяжелых условиях из-за погодных катаклизмов, – комментирует председатель совета директоров ERG Александр Машкевич. – Мы убеждены, что выделенные средства будут для них поддержкой и надеемся, что последствия наводнений будут ликвидированы и жители подтопленных регионов как можно скорее вернуться к своей привычной жизни».

Большую работу проводят и волонтеры предприятий Группы, которые участвуют в строительстве дамб и других противопаводковых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области завезено 300 тонн щебня и направлено два самосвала и погрузчик. Организована помощь для людей, пострадавших от паводка – закуплена вода, продукты, товары личной гигиены и первой необходимости, совместно с акиматом ставились мотопомпы.

В Костанайской области от снега очищена территория школы в поселке Перцевка. На место подтопления было доставлено два самосвала с отсевом, с помощью которого удалось соорудить дамбу и повернуть сильное течение талых вод в нужное русло. Оказана помощь в эвакуации 85 детей из близлежащих к Аркалыку поселков. Евразийской группой сейчас закупается одежда для пострадавших на общую сумму 5 млн тенге.

На протяжении всей своей деятельности предприятия ERG вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. На сегодня общий объем социальных инвестиций ERG в регионах присутствия составил более 1 млрд долларов США.